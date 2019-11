El aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Juan Zaragoza se mostró sorprendido hoy, martes, por los bajos números que recibió en La Encuesta de El Nuevo Día, donde se ubicó en la última posición con el 2% del respaldo de los afiliados a la Pava.

El exsecretario de Hacienda alegó que los resultados no coinciden con lo que ha escuchado en las caminatas que ha hecho, por lo que indicó que evaluará las opciones que tiene.

“Cuando vi La Encuesta, me sorprendí porque eso no es lo que me dicen en la calle. Lo que pasa también es que, en mi caso, mi candidatura es una a fuego lento, pero eso no significa que no tenga el oído en tierra”, aseguró Zaragoza en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

“Pensaba que estaría un poco más alto en tal vez un cinco a seis por ciento”, añadió.

La Encuesta de El Nuevo Día, que publicó hoy, refleja un respaldo del 39% de los electores del PPD hacia Eduardo Bhatia como candidato para la gobernación.

Al senador le siguen la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, con 28 %; el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, con un 12% de los votos; Roberto Pratts, con un 8%, y Zaragoza con 2% de los votos.

Si eres usuario de iOS, accede a la gráfica aquí.

Cuestionado sobre si continuará aspirando por la gobernación, el exfuncionario dejó claro que estará evaluando si cuenta con el respaldo suficiente como para mantener su aspiración hasta junio de 2020.

“Esa es la determinación que tengo que hacer, de si con ese fuego lento de aquí a junio la carne estará cocida. No le puedo subir el fuego por la naturaleza del candidato”, manifestó Zaragoza, refiriéndose a que no es “el típico candidato político”.

El extitular de Hacienda añadió que, aunque no ha considerado postularse para otra candidatura o puesto gubernamental, ha recibido acercamientos para ocupar diversos puestos en el gobierno.