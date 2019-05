A pesar de que todavía analiza la posibilidad de aspirar a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la senadora Zoé Laboy reconoció hoy que los resultados de la encuesta publicada por El Nuevo Día -que la ubican en la delantera frente a los posibles contrincantes políticos de ambos partidos mayoritarios- la “animan a tomar la decisión a favor”.

Relacionados: ¿Si las elecciones fuesen hoy, quién ganaría la alcaldía de San Juan? ¿Cómo se realizó La Encuesta de El Nuevo Día?

“Seguiré evaluando esta decisión que es tan y tan importante, pero te confieso que son de las cosas que me motivan a que la decisión sea que sí”, indicó Laboy en entrevista con este rotativo al agregar -sin querer fijar límite de tiempo- que hará el anuncio próximamente.

Más temprano durante el día, la senadora aseguró en una entrevista radial (Radio Isla 1320) que “La Encuesta de El Nuevo Día es un factor determinante para considerar mi candidatura.

“Esta decisión no solamente me impacta a mí. Impacta a la gente de San Juan, mi familia y mi equipo de trabajo. Hasta que no me sienta completamente segura que esto es lo correcto voy a seguir evaluándolo”, señaló al decir que quiere escuchar más a la gente, así como al liderato y la base del PNP.

La encuesta reveló que en una contienda entre Laboy y la también senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López, quien ya confirmó su interés de aspirar a la alcaldía de San Juan, Laboy acumularía el 37% de los votos versus un 32% de la aspirante de la Pava. Frente a Armando Valdés esa ventaja sería de un 38%.

En el caso de una primaria dentro del PNP, Laboy -según la encuesta- sería favorecida por los afiliados a la Palma frente al senador Miguel Romero con un 37% versus un 34% para el legislador. “Estoy bien honrada y agradecida del voto de confianza”, señaló.

Los números, dijo, reflejan el sentir que ha obtenido de la ciudadanía a través de los diferentes conversatorios que ha sostenido en la Capital. “Una y otra vez escucho que la gente de San Juan necesita con urgencia a una alcaldesa a tiempo completo, que esté pendiente de las necesidades”, puntualizó.

Compartió que hay dos aspectos que salen de forma recurrente durante esos intercambios y que la animan a finalmente correr por la alcaldía de San Juan. Estos son su defensa de la estadidad como la mejor alternativa para Puerto Rico y su determinación de mantener una opinión aun cuando ella sea contraria a la de la colectividad. “Esa credibilidad que la gente me menciona cuando se me acerca es uno de los puntos más importantes y que me motivan a moverme a ver esto como una alternativa”, puntualizó.