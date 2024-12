A $2,500 por persona, celebran baile para recaudar fondos para la toma de posesión de Jenniffer González

“Eso es algo que se ha hecho todos los cuatrienios. Creo que, en el 2020, no se hizo por la pandemia, pero se ha hecho con todos los anteriores (gobernadores como Luis) Fortuño , (Alejandro) García Padilla , Sila (María Calderón) , Aníbal (Acevedo Vilá) ... Todos los han hecho, y es para reducir el costo público y que sea cubierto con donativos privados ”, explicó Campos, quien indicó que la organización del baile está a cargo de Clara Román y Michael Ayala, colaboradores de González.

Campos no precisó si hay una meta de recaudos, pero confirmó que el costo por persona es de $2,500 y que “se ha vendido bastante”. La invitación, en letras color dorado y gris, tiene una ilustración de La Fortaleza e indica que comienza a las 6:00 p.m.

La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 del 2011) no tiene jurisdicción sobre este tema, indicó el contralor electoral Walter Vélez porque no se trata de contiendas electorales o campañas. Pero el jurista y constitucionalista Carlos Ramos González, advirtió que hay que estar atentos a que la actividad no de pie al “cultivo del inversionismo político”.