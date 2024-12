Jenniffer González reafirma que tendrá su equipo de trabajo nombrado para el 2 de enero

“Las cosas se van a hacer cuando son y todo tiene una razón de ser. Nosotros estamos... Yo me estoy tomando mi tiempo. Yo no estoy cogiendo las cosas a lo loco para cumplir o para hacer un ‘show’ mediático ni mucha fanfarria. Yo estoy buscando obreros, gente que venga a trabajar, que venga a ejecutar obras, gente que venga, que sepa lo que está haciendo y esas entrevistas toman tiempo. Hemos empezado tan pronto pasó la elección, empezamos ese proceso de entrevistas. Todavía lo continúo haciendo y me estoy dando ese espacio. Yo tengo mi responsabilidad, es que el 2 de enero yo tenga mis jefes de agencia, ahí van a estar”, insistió la gobernadora electa.

“Todo el mundo me cuestionaba que yo no tenía comité de campaña, que yo no tenía un comité de estrategia y todos los analistas hablaban. Y yo tenía mi comité de campaña y tenía mi comité. Lo anuncié cuando entendí que era el momento de anunciarlo. Me decían que no tenía candidato a comisionado residente. Anuncié mi candidato a comisionado residente, no cuando la gente quiera que yo lo haga, sino cuando yo entiendo que es el momento correcto de hacerlo”, afirmó.