El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Delgado Altieri reveló que, en 2024, considera aspirar a un escaño al Senado por acumulación, pero advirtió que solo lo hará si entiende que la colectividad se hace relevante al electorado, lo que, a su juicio, hasta el momento no ha ocurrido.

Con esa aspiración en mente, Delgado Altieri mantiene $68,711.00 en el balance de su comité político, según información suministrada a la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

“Yo no he vuelto a hacer recaudaciones. Ese es el balance del sobrante de campaña mío como candidato, que he estado usando dinero en eso porque, en un momento dado, contraté un cabildero en Washington, y he estado utilizando parte de ese dinero en diferentes asuntos políticos. Ese es el balance que queda al día de hoy después de las elecciones”, dijo Delgado Altieri en entrevista con El Nuevo Día.

“Yo no he vuelto a hacer recaudación y el propósito de ese balance, yo voy a ser bien honesto, yo estoy analizando las próximas elecciones y si yo regreso a alguna posición electiva, pues podría ser el Senado por acumulación”, abundó.

Un examen a los informes de ingresos y gastos de este año sometidos a la OCE por parte del Comité Amigos de Carlos Delgado Altieri revela que no ha realizado actos políticos. Sin embargo, el también exalcalde de Isabela ha recibido donativos. De enero a marzo, recibió donaciones ascendentes a $3,473.41 y de abril a junio $250. En el trimestre de julio a septiembre, Delgado Altieri no tuvo ingresos. Sí, durante todo el 2022, ha tenido gastos mayormente en el pago de comida durante reuniones y gastos bancarios. Asimismo, de julio a septiembre el comité donó $2,800 al comité político de Carmen Maldonado.

¿La candidatura a la gobernación por el PPD está descartada?, se le preguntó.

“Casi descartada. No sé qué pueda ocurrir de aquí a allá con los posibles aspirantes, así que dejo eso sobre la mesa por si acaso sucede ese algo y uno tenga que tomar otra decisión, pues estaría abierto a considerarlo todo”, respondió.

Delgado Altieri dejó claro que no mira con interés la candidatura a la gobernación porque no interesa ir a primarias. Opinó que las que realizó el PPD, en 2020, afectaron la Pava, y están latentes las divisiones porque entiende que no supieron “manejar eso”.

“Creo que eso (primarias en 2024) es lo peor que le puede pasar al Partido Popular. Un partido que necesita fuerza política debe concentrarse en buscar esa fuerza política primero antes de irse a una contienda de poder político y de posiciones políticas. Yo creo que eso está al revés, se está haciendo de manera contraria”, apuntó.

“Esas divisiones todavía se mantienen. Por lo tanto, aquí hay que aglutinar el partido, establecer cuál es la razón del Partido Popular en el siglo 21 y cuáles son los nuevos lineamientos”, agregó.

Destacó que el PPD debe confeccionar ya un programa de gobierno “institucional” que luego sea adoptado por el candidato a la gobernación. Un plan de gobierno con decisiones “drásticas” sobre temas importantes para el país, dijo.

Pero reconoció que concretar esa sugerencia requiere desprendimiento entre el liderato del PPD, lo que, según dijo, no existe hoy. “Por eso es que esto tiene que ser institucional porque, si no, vamos a seguir en lo que diga un candidato. Entonces, nadie, nadie discute eso. Nadie lo lee. Ningún candidato te habla de lo que dice ese documento. No lo conocen ni les importa leérselo. Van a hablar sandeces, pues por eso es que hemos perdido el norte. ¿Pero cuál es el mensaje ahora? Ninguno. ‘Vota por mí pa’ yo ser el gobernador’. Hombre no”, sentenció.

Recalcó en que hay que reposicionar al PPD con la gente.

“Si no la gente no tiene razón para votar por el PPD que no sea por individuos y eso es lo que hemos acostumbrado al pueblo a votar por individuos. Ay, aquel es joven y bonito, que lindo es. Vamos a votar por él. ¿Y qué diablos trae ese metido en la cabeza para mover el país? Nada”, dijo.

Delgado Altieri, quien ocupa una de las dos vicepresidencias del PPD, anticipó que, en mayo, no aspirará a revalidar en ese cargo, que ha ocupado por más de una década.