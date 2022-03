Cuando solo restan tres meses para cumplir con lo dispuesto por el Código Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ya ha identificado el local para establecer cinco de las 12 Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que deben quedar a partir del próximo 1 de julio.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, reconoció que el tiempo es poco y dijo que podrán cumplir con el término en la medida que cuenten con la asistencia de los alcaldes.

“No tenemos los 12 locales. Sí, hemos visitado ya las 12 regiones y hemos establecido o identificado el lugar. El tiempo, ciertamente, empieza a traicionarnos. Estamos terminando marzo y acondicionar un espacio requiere tiempo. Esto va a depender de la coordinación que tengamos con los municipios para que trabajen rápido”, apuntó.

Precisó que ya consiguieron locales, mediante acuerdos colaborativos, para la ubicación de la JIP de San Juan-Carolina, Ceiba, Humacao, Aguadilla y Bayamón. De hecho, mencionó que la JIP de San Juan-Carolina ya está en funciones.

PUBLICIDAD

Restan las JIP de Caguas, Aibonito, Ponce, Mayagüez, Guayama, Arecibo y Utuado. Padilla Rivera dijo que las JIP a ubicar en Ponce, Mayagüez y Guayama se piensan establecer en escuelas cerradas por el Departamento de Educación. Actualmente, la CEE tiene 94 JIPS establecidas en 81 locales.

Con los acuerdos colaborativos, la CEE no ahorraría en nómina puesto que retiene todos los empleados de las JIP, pero no pagaría por agua, luz y arrendamiento, dijo la funcionaria. La CEE continuaría pagando por Internet, los materiales y el equipo usado en las JIP.

Actualmente, la CEE paga $15,570 mensuales por el alquiler de locales para 19 JIP. Con la reducción de las JIP y su regionalización y reducción a 12, la CEE ahorraría $186,840 al año, se informó.

Padilla Rivera destacó que los empleados de las JIP responden directamente a los partidos políticos. En este caso al Partido Nuevo Progresista, al Partido Popular Democrático y al Partido Independentista Puertorriqueño. El Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no cuentan con empleados en las JIP. Padilla dijo que cada partido deberá notificar a sus empleados del cambio o movilización de la JIP.

“Esto es una relocalización y el empleado debe relocalizarse. Si no lo puede hacer, el empleado debe comunicarse con su comisionado electoral”, sostuvo Padilla Rivera.

A tono con lo que le dicta el Código Electoral, la CEE tras una resolución del presidente, Francisco Rosado Colomer, determinó adoptar el modelo de las regiones judiciales de la Administración de Tribunales para reducir las JIP de 94 a 12. Aunque la Administración de Tribunales tiene 13 regiones, la CEE acordó fusionar Carolina y San Juan para así cumplir con las 12 JIP que ordena el Código Electoral. Esta regionalización implica que los funcionarios de las JIP, en su mayoría, deberán ser trasladados o reubicados a un nuevo centro laboral. Las JIP tienen 248 empleados.

PUBLICIDAD

La única excepción, respecto al modelo de la Administración de Tribunales, es que se determinó cambiar la región de Fajardo por Ceiba para beneficio de los residentes de Vieques y de Culebra, cuyo terminal de lanchas está en ese pueblo costero.

El Artículo 4.6 del Código Electoral, aprobado el 20 de junio del 2020, establece que “la Comisión deberá continuar sus esfuerzos de convenios interagenciales para reubicar las JIP en instalaciones, libres de costos, operadas por cualquier rama, agencia o corporación pública del Gobierno de Puerto Rico, pero dando prioridad a las instalaciones de los Centros de Servicios Integrados (CSI) del Gobierno de Puerto Rico. Ninguna entidad pública que aloje por convenio a una JIP podrá cobrar a la Comisión arrendamiento, servicios esenciales ni otros cargos”.

El mismo Artículo 4.6, en su inciso 5 ordena a la CEE reducir la cantidad de JIP a doce. Esas JIP, usando el modelo de Tribunales, estarán ubicadas en Aguadilla, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Aibonito, Bayamón, San Juan, Caguas, Humacao, Guayama, Utuado y Ceiba.

“No más tarde de 30 de junio de 2022, las JIP correspondientes a todos los precintos serán ubicados en oficinas regionales y no excederán de doce en la jurisdicción de Puerto Rico. Una vez comiencen las operaciones del nuevo Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) (Call and Web Center) no más tarde del 1 de julio de 2022 y la utilización pública de los nuevos sistemas tecnológicos dispuestos en esta Ley, la Comisión deberá continuar reduciendo los locales donde ubican las JIP en los precintos hasta su eliminación mínima o total no más tarde de 30 de junio de 2023″, establece el Código Electoral.

PUBLICIDAD

“El plan de trabajo es ubicar desde ya a los empleados en las JIPS para que vayan operando lo más pronto posible en estos espacios y trayendo los demás dos veces en semana para adelantar lo que es la digitalización”, apuntó la funcionaria.

Y es que la CEE, además de cumplir con la reducción de las JIP, debe terminar la digitalización de todas las tarjetas electorales. La CEE cuenta con un universo de poco más de 6 millones de tarjetas electorales. Deben verificar que todas estén digitalizadas, es decir, que el ente electoral cuente con toda la información y la foto del elector antes de desechar cajas de tarjetas electorales. No se precisó cuántas tarjetas electorales están digitalizadas.

Las JIP de San Juan, Aguadilla, Ceiba y Humacao deberán servir de apoyo en este proceso de digitalización, dijo la presidenta alterna de la CEE.