A decidir si añadirán más mesas para acelerar el conteo de votos adelantados y ausentes en el escrutinio general

Los comisionados electorales habían estimado que la CEE terminaría con el escrutinio de San Juan entre el lunes y el martes, pero esa faena no se completó. En horas de la tarde del lunes, se reunió el pleno de la CEE para discutir el ritmo de trabajo y se recesó sin tomar decisiones para buscar información certera que les permita concluir si se necesitan o no más mesas en la JAVAA, explicó Aponte y su homóloga del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró en entrevistas por separado.

Respecto al precinto 3 de San Juan, Angleró dijo que “hay una contaminación porque (el día de las elecciones generales) no abrieron el colegio de añadidos a mano y pusieron a todo el mundo a votar ahí y hay (electores) inactivos. Hay que descontaminar el colegio”. Agregó que la contaminación se descubrió mientras se trabajaba con la Unidad 75, que consiste en las papeletas que se adjudican de manera manual porque no pueden ser leídas por la máquina de escrutinio electrónico. Estas papeletas incluyen las de aquellos electores que votaron en un colegio añadido a mano.

“(Sobre) San Juan, la presidenta no ha tomado las determinaciones correctas en el momento correcto. Cómo descontaminas un maletín... No sé si ella sabe, pero en la primaria lo hice. No me tomó más de dos horas. A veces tú no sabes las cosas y tienes miedo a preguntar o no confías en las recomendaciones que le damos”, sentenció la comisionada electoral popular con evidente frustración por el ritmo de trabajo que lleva el escrutinio general.