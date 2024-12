Juez desestima demanda del PIP por controversia con sobres con papeletas cuyos votantes no pueden ser identificados

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Read this article in English .

“El art. 13.2 de la Ley Electoral de Puerto Rico de 2020 dispone que la parte promovente tiene que notificar a todas las partes afectadas simultáneamente, pues el ‘así como’, es directivo y no alternativo. Nótese, ‘La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho término copia del escrito de revisión a través de la Secretaría de la Comisión, así como a cualquier otra parte adversamente afectada, dentro del término para recurrir al Tribunal’. No hay duda de que la Recurrente no cumplió con lo allí dispuesto. La falta de notificación a la parte adversamente afectada nos quita jurisdicción en el asunto”, determinó Cuevas Ramos.