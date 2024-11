A velar los votos: así se preparan los funcionarios de colegio a horas de las elecciones

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“A través de las redes sociales, vi que necesitaban voluntarios debido a que, en las elecciones pasadas, hubo problemas por falta de voluntarios y se habían creado problemas de confiabilidad, en términos de estar pendientes de que la persona que vote tenga la seguridad de que ese voto sea contado. Nunca me he colocado en este tipo de experiencia, pero me ha resultado muy interesante”, contó María Edith Díaz, funcionaria del MVC de 74 años, quien se adiestraba la noche del viernes en un taller, en Río Piedras.