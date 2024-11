Largas filas, centros sin luz y máquinas que no cuentan: bajo la lupa la CEE ante unos comicios históricos

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

La cita cumbre del electorado con las urnas, este próximo martes, se producirá en medio de varios traspiés de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para armar el evento que, a juicio de los comisionados electorales de los cinco partidos políticos y expresidentes del ente, pueden desembocar en largas filas en los colegios de votación, problemas con las máquinas de escrutinio electrónico, incapacidad para contar el voto adelantado y ausente, y falta de electricidad en algunos centros, cuando se perfilan resultados bastante reñidos.

Aun así, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, dijo que espera que “todo corra con normalidad”, pero advirtió que hay asuntos –como el servicio eléctrico y las inclemencias del tiempo– que están fuera de su control.

PUBLICIDAD

“Estos factores, que no están en control de la Comisión, lamentablemente, inciden en el evento como tal, de igual manera. Así como la Comisión ha estado custodiando, controlando y asegurando que todo salga bien, pues, también esperaríamos que todo lo que no está en nuestras manos salga igualmente bien”, afirmó, en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque se solicitó, la CEE no proveyó el Plan de Contingencias para Sistema de Comunicación Alterna con las Comisiones Locales y Transmisión de Actas de Escrutinio de las Elecciones Generales, conocido como CATRE e ideado para atender imprevistos. Hasta este viernes, los comisionados electorales estimaban que entre 26 y 28 centros de votación no tenían luz. Las máquinas de escrutinio electrónico cuentan con baterías de resguardo, pero la CEE no informó cuántas adicionales tienen.

Jessika Padilla Rivera, presidenta alterna de la CEE. (Alex Figueroa Cancel)

Sin margen para errores

“No puedo decir que hoy la Comisión está completamente lista. Va a ser un reto y, con eso, no puedo decir que el evento no se va a dar. Puedo decir que se va a dar, va a correr, las máquinas (de escrutinio electrónico) van a estar allí… la circunstancia es lo apretado de la preparación y los retos tan grandes que ha tenido la Comisión, con lo que eso causa en la empleomanía, el cansancio... no hay margen para errores”, sostuvo el comisionado de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau.

Su homólogo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, dijo que le preocupa “la falta de transparencia” que ha habido en el montaje del evento.

“Todavía falta. No me atrevo a decir que va a salir bien. No hay la planificación de años previos”, puntualizó, tras resaltar que la CEE ha perdido mucho de su personal institucional con bagaje y conocimiento pleno del ente.

PUBLICIDAD

1 / 9 | Cada vez menos presentes las insignias de los partidos en la propaganda política. La propaganda política es parte esencial de todo evento electoral. En las contiendas boricuas, suele ser, incluso, un elemento pintoresco. - Ramon "Tonito" Zayas

Para este 5 de noviembre, el registro electoral cerró con 1,987,307 personas inscritas.

Además, hubo 224,295 solicitudes de voto adelantado y ausente. De esas, 145,959 fueron para voto por correo, 62,191 para voto a domicilio, 494 para el colegio especial de la CEE, 5,095 para confinados y 10,556 para voto ausente. El colegio especial de la CEE sirve a funcionarios del ente, jueces, policías y hasta periodistas que votan adelantado debido a su trabajo.

Múltiples papeletas

Para los entrevistados, el hecho de que los electores tendrán ante sí cinco papeletas representa una dificultad, que pudiera provocar, incluso, largas filas en los centros de votación.

Aparte de las consabidas papeletas estatal, legislativa y municipal, las personas recibirán la del plebiscito criollo y la presidencial simbólica. El PIP y el Partido Popular Democrático (PPD) han pedido a sus huestes que dejen estas últimas dos en blanco, lo que sería otro agravante que dificultaría la lectura de las máquinas de escrutinio electrónico.

“Hay una probabilidad de que haya filas por el proceso del elector en su interacción con las máquinas. Mi llamado es a la paciencia, a que no se desanimen por las filas”, expresó la comisionada del PPD, Karla Angleró.

Este martes, habrá 4,490 colegios de votación, sumados a los 1,258 colegios para electores añadidos a mano. A estos últimos, podrán acudir quienes no sean hallados en el registro electoral, en momentos en que hay decenas de quejas y denuncias formales por alegado fraude electoral o irregularidades con las solicitudes de voto adelantado y ausente.

PUBLICIDAD

Entramos a la empresa que imprime las papeletas: esto fue lo que vimos rumbo a las elecciones El costo por la producción de 10 millones de boletas asciende a $1.2 millones.

“La realidad es que no está preparada, no ha estado preparada la Comisión. Se está haciendo de la vista larga de todos los reclamos que está haciendo la ciudadanía”, opinó, por su parte, la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones, quien exhortó a quienes no aparezcan en las listas de votación a que ejerzan su derecho en un colegio de añadidos a mano.

“Creo que vamos a tener muchos eventos de añadidos a mano”, remarcó Frontera Suau.

Héctor Conty, expresidente de la CEE, alertó que también se producirían largas filas por la interacción de las personas con el “e-poll book”, el libro digitalizado con los nombres de los electores hábiles para votar. Aunque esta herramienta se usó en las primarias del pasado 2 de junio, se estrena ahora en unas elecciones generales.

Conteo retrasado

Según los entrevistados, el conteo del voto adelantado y ausente supone otro reto, ya que comenzó 20 días después de lo programado en el calendario electoral y tras múltiples controversias sobre su manejo.

“Tenemos que ver si ese voto se puede contabilizar, por lo menos, el 80% al 90%, en o antes del 5 de noviembre, a las 5 de la tarde, porque ello va a ser importantísimo para poder divulgar esa contabilización y, de ahí conocer, una parte sustancial de aproximadamente 223,000 electores que solicitaron el voto ausente y el voto adelantado en todas sus modalidades. Si, en efecto, se puede contabilizar, eso va ser algo muy importante porque tendríamos la certeza, al menos, de ese cúmulo que solicitó voto ausente y voto adelantado”, destacó Conty.

PUBLICIDAD

Las primeras papeletas que se recibieron en la CEE fueron para el voto adelantado y ausente. (Xavier Araújo)

El comisionado del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, dijo que no le preocupan los centros de votación, pero llamó la atención sobre la posibilidad de que, cerrados los colegios a las 5:00 p.m. y no habiéndose contado gran parte del voto adelantado y ausente, no tengan resultados certeros.

Insistió, por lo tanto, en que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado tenga mayor cantidad de juntas de balance político, a fin de agilizar los trabajos.

Conty agregó que el “voto regular” –que se produzca de manera presencial este martes– “tiene una situación particular”. “Y es que va a depender de que las máquinas de escrutinio, en efecto, puedan transmitir los resultados”, destacó.

Ejecución “por verse”

La empresa Dominion Voting System trabajó con las pruebas de lógica y precisión de las máquinas hasta último momento, un asunto que se hizo a destiempo porque, de ordinario, debe completarse, al menos, 30 días antes del evento electoral.

Ningún portavoz de la compañía estuvo disponible para entrevista.

“Mi preocupación es cuánto pueda afectar la ejecución de las máquinas el día del evento, porque la ejecución de las máquinas está por verse. Eso va a conllevar a largas filas. ¿Y qué produce? Que la gente se desaliente y, si a eso le añades lluvias, produce que la gente se desaliente”, dijo el también expresidente de la CEE Francisco Rosado Colomer.

El Nuevo Día supo que, durante el simulacro que la CEE realizó en septiembre, los números provistos por las máquinas no cuadraron. Además, las deficiencias señaladas en las primarias por la Unión Interamericana de Organismos Electorales –que incluyeron violación a la secretividad del voto, mal funcionamiento de las máquinas, escasez de funcionarios de colegio y falta de uniformidad en procesos electorales– no fueron corregidas.

PUBLICIDAD

Fallas en máquinas de escrutinio electrónico de la CEE fueron corregidas Jessika Padilla Rivera aseguró este viernes que continuarán haciendo pruebas al sistema para prevenir incidentes similares a los de las primarias de junio de 2024, en los comicios del 5 de noviembre.

“En la medida en que las máquinas no trabajen adecuadamente y se repitan las situaciones del pasado 2 de junio, sería de gran preocupación para el desarrollo del día del evento”, advirtió Conty.

Además, trajo a colación que estas elecciones tienen la particularidad de más personas aspirando o promoviendo una candidatura por nominación directa o “write-in”. Ese es el caso del ambientalista Eliezer Molina y los legisladores Rafael Bernabe y Mariana Nogales, del MVC.

Conty y Rosado Colomer destacaron que el resultado del voto por nominación directa se conoce en el escrutinio y esta realidad, junto con la posibilidad de que haya contiendas cerradas, apunta a que los resultados del martes sean distintos tras el escrutinio.

“Yo lo veo como elementos que pueden retrasar que se obtengan resultados que puedan identificar una tendencia”, señaló Rosado Colomer, tras advertir sobre contiendas cerradas “en muchos de los escaños”.