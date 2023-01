El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington Jenniffer González avivaron el lunes el debate sobre su futuro político y la posibilidad de una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP), al coincidir en un acto oficial en el que el mandatario rechazó que su administración presione a funcionarios públicos que no le apoyen en sus aspiraciones a la reelección.

Pierluisi reaccionó a los señalamientos que hizo el domingo González durante un acto político en el que agradeció la presencia de líderes municipales del PNP, a pesar de supuestas amenazas de despidos en el gobierno. En el evento, la comisionada habló con más soltura sobre la posibilidad de retar al primer ejecutivo de cara a las elecciones de 2024.

“Yo, desde que comencé el cuatrienio, he sido bien claro, que las obras que yo estoy comprometido a hacer trascienden este cuatrienio, así que todos ya saben, desde que comenzó el cuatrienio, que yo voy a estar aspirando a la reelección. En cuanto a los demás candidatos, candidatas, precandidatos o precandidatas que tenga el partido que yo presido… eso, durante el transcurso de este año, todos y todas irán tomando sus decisiones y anunciándolas”, sostuvo el mandatario.

PUBLICIDAD

Además, negó las imputaciones de la comisionada sobre las amenazas de despidos, y dijo que no existe base para investigarlas. “Si se refieren a servidores públicos, al revés. Al contrario, al revés. Todo lo que han recibido de mi parte es apoyo, apoyo económico. Cada vez que tengo los fondos federales para dar bonificaciones a servidores públicos, lo he hecho, ascensos salariales”, dijo en un aparte con periodistas, luego de una conferencia de prensa junto a funcionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace, en inglés) sobre el dragado de la bahía de San Juan.

“No hay que investigar nada porque no hay tal instrucción. Al revés, los servidores públicos tienen una labor que rendir. Obviamente, en horas laborables no es momento para cuestiones político-partidistas, para atender ese tipo de asunto, pero fuera de horas laborables tienen libertad de asociación, de expresión”, abundó.

Momentos antes, González, quien fue abordada por la prensa cuando intentaba abandonar el lugar previo a que finalizara la actividad oficial, insistió en sus expresiones del domingo, pero evitó abundar sobre el tema.

“Yo hice las expresiones que tenía que hacer, donde las tenía que hacer. Yo estaba en una actividad de agradecimiento a mis funcionarios, a mis voluntarios, que es una actividad que hago todos los años. Sé que esto no es nuevo. Hice unas expresiones que se explican por sí solas”, afirmó la comisionada residente

En el evento político del domingo, recogido en un vídeo difundido en redes por Jay Fonseca, González les manifiesta a quienes hayan recibido las supuestas amenazas de despido “que falta poco”. “Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Estamos ready (listos)”, añadió de inmediato.

PUBLICIDAD

“Sobre el término de que ‘falta poco’, la realidad es que ya este año tú tienes que radicar candidaturas. Y yo he estado visitando pueblos, alcaldes, líderes y escuchando a la gente porque, muchas veces, las aspiraciones personales de los candidatos van por encima de lo que quiere la gente. Y yo no estoy haciendo eso. Yo estoy enfocando en mi trabajo en Washington, pero estoy visitando y escuchando lo que la gente quiere. Y yo voy a escuchar ese reclamo, y todavía no he tomado una determinación. Yo lo he dicho públicamente”, indicó este lunes en referencia a sus declaraciones previas.

De acuerdo con el Código Electoral, la radicación de candidaturas comienza el 1 de diciembre de este año, pero El Nuevo Día supo que personas del grupo cercano de González ya dan por hecho su interés en La Fortaleza. “Ella va a correr”, dijo una persona cercana a la comisionada, al alegar que los números de encuestas le favorecen sobre Pierluisi. Solo un evento imprevisto le haría desistir de sus planes, según la fuente.

“Yo creo que es bueno que se sepa lo que está pasando. Hasta ahora, yo no creo que haya alguna primaria. Yo creo que, si ustedes le preguntan a la gente, creo que la gente está ya hablando, así que no soy yo a la que le corresponde esa identificación de las personas que están haciendo las llamadas. Pero, en este sentido, las cosas se saben”, afirmó sobre la posibilidad de que se investiguen las supuestas presiones que denunció en la administración de Pierluisi.

PUBLICIDAD

Indirectas directas

Durante su participación en la conferencia de prensa del evento oficial, González tampoco vaciló en hacer referencias al desempeño del gobierno de Pierluisi. Mencionó que los proyectos de infraestructura necesitaban empuje, pese a que tienen dinero federal asignado.

Tras el azote del huracán María y su llegada al poder, en 2021, una de las críticas al gobierno de Pierluisi es por la demora en el uso de los fondos federales -que fueron detenidos por la administración de Donald Trump- destinados para la recuperación y reconstrucción de la isla.

“Tengo que hacer esta entrega (reconocimiento a un miembro del Usace) porque los proyectos, si uno no llama, empuja, no se dan”, dijo González mientras el gobernador observaba en primera fila. Igualmente, reconoció la gestión del director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá.

También González reconoció al gobernador por haber hecho “el trabajo en conjunto” con el Usace. “De nada vale aprobar fondos, aprobar estudios, enmiendas y leyes para lograr financiamiento federal como este y que las agencias no estén listas”, sostuvo.

La iniciativa anunciada el lunes permitirá profundizar y ensanchar los canales de navegación comercial del Puerto de San Juan. El costo total del proyecto asciende a $58.7 millones, de los cuales $14 millones provienen de fondos propios de la Autoridad de los Puertos, y los $44.7 millones restantes, de la Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL, en inglés) promulgada el año pasado por el presidente Joe Biden.