Abren solicitudes de voto adelantado y ausente para las primarias del PPD

“El elector que no envíe copia de su identificación, el Partido Popular le notifica que el voto no se contará. Es un requisito sumamente importante que envíen las copas de la identificación. Esa fue una de las situaciones que tuvimos en el 2020 y en las primarias del PPD. Nos vamos a asegurar que no ocurra. De igual manera, nosotros, como comisionados electorales, vamos a estar vigilantes de que no ocurra tampoco en las elecciones”, puntualizó.