El alcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas aseguró este miércoles a El Nuevo Día que no ha sido contactado por las autoridades federales y que no entiende por qué desde el año pasado ha trascendido que es objeto de una investigación.

“A mí no me han contactado, ninguna dependencia ni estatal ni federal”, dijo el alcalde, quien previo a ocupar la poltrona municipal era representante por el Partido Nuevo Progresista.

¿A qué se debe entonces la información que se ha reseñado de que usted es objeto de una pesquisa?, preguntó este medio.

“Realmente no sé. No he sido contactado. No entiendo”, respondió.

Rechazó que en su pueblo reine la incertidumbre a raíz de esta situación.

“Yo hice unos comunicados y di entrevista en enero. Donde quiera que voy me reciben bien y he continuado trabajando como desde el primer día”, señaló Vargas.

Sin embargo, el presidente de la Legislatura Municipal de Humacao, Ángel G. Rodríguez Medina dijo a este medio que ha emplazado al alcalde sin respuesta alguna.

“He emplazado el alcalde en varias ocasiones, que le diga, le hable al pueblo que está en la incertidumbre. Yo no he hablado con el alcalde personalmente sobre esto”, dijo Rodríguez Medina.

Indicó que aunque la Legislatura Municipal se ha reunido, desde que Vargas asumió el cargo en el 2021, no se ha presentado ante ese foro.

“No ha habido reunión. Desde que asumió la posición de alcalde, él nunca ha comparecido a la legislatura. Lo que hay son comparecencias de los jefes de dependencia, pero él (el alcalde) como tal, no”, sostuvo.

“Hay incertidumbre entre los empleados. Esto lleva ya como para cinco o seis meses, desde finales de diciembre del año pasado. Hay incertidumbre en el pueblo de si es cierto o no es cierto. A nadie le consta de si lo están investigando o no”, dijo.

Agregó que el alcalde “va esporádicamente” al ayuntamiento.

“Quien dirige es el administrador Gilberto Claudio”, sostuvo Rodríguez Medina.

El alcalde, por su parte, dijo que las expresiones del presidente de la Legislatura Municipal responden a que es del Partido Popular Democrático.

“La legislatura es de oposición en Humacao y van a buscar cualquier situación”, apuntó.

Desde diciembre, se supo a través de informes de prensa que Vargas supuestamente es investigado actos de corrupción en el contrato con la empresa Waste Collection. Esta es la empresa de Oscar Santamaría, vinculado con los actos de corrupción por los que se declare culpable el exalcalde de Catañó, Félix “El Cano” Delgado y enfrenta cargos el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.