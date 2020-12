La excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, catalogó como una decisión “política” el indulto otorgado hoy, jueves, por la gobernadora saliente, Wanda Vázquez Garced, al exesposo de Lúgaro, Edwin Domínguez Torres.

Domínguez Torres cumplía una sentencia de cinco años por violar una orden de protección a favor de la hija de la pareja, Valentina.

El indulto ofrecido a Domínguez Torres es de cuatro años con varias condiciones, como no comunicarse, dirigirse ni relacionarse, directa o indirectamente, ni por ningún medio de comunicación o electrónico, con las partes perjudicadas ni con sus familiares. Además, debe permanecer bajo arresto domiciliario por el término de dos años, entre otras restricciones. Cualquier violación a las condiciones resultaría en la revocación del indulto condicional.

Lúgaro realizó un Facebook Live en su cuenta oficial en la que condenó la decisión de Vázquez Garced y en la que sostuvo que defenderá a su hija.

“Cuando nos tuvimos que sentar con Valentina para explicarle esto (el indulto), lo primero que nos preguntó, llorando, fue si él (Domínguez Torres) sabía dónde viviamos. Nosotros nos encargaremos de proteger a nuestra hija porque el Estado, realmente, no protege a las mujeres. Eso lo sabemos desde hace tiempo”, explicó Lúgaro en el vídeo.

La excandidata a la gobernación mostró su completa indignación ante la decisión de Vázquez Garced de indultar a Domínguez Torres, quien fue sentenciado el pasado 15 de julio por la jueza Eloína Torres Cancel.

“Quien fue una Procuradora de la Mujer (Vázquez Garced), quien fue fiscal y quien fue secretaria de Justicia, leyendo un informe de fiscales, oficiales probatorios y trabajadores sociales, donde todos le dicen que esta persona representa un claro peligro para mi seguridad y la de mi hija, con todo y eso decidió pisotear todo ese proceso que tuve que seguir, que el mismo Estado me exigió que siguiera... ¿Por qué? Porque a ellos no les importa. Para ellos, una niña es poca cosa”, subrayó Lúgaro.

“Hoy yo me siento bien desmoralizada, pero voy a retomar la fuerza. Lo que no saben es que ellos me dan gasolina para retomar fuerzas”, añadió.

En el vídeo, Lúgaro detalló todos los incidentes que tanto ella como su hija vivieron, incluyendo todas las órdenes de protección otorgadas a nivel judicial. Además, acusó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de perpetrar una agenda política en su contra.

“Cuando por fin los acusaron (a Domínguez Torres y su pareja, Elizabeth), tuvieron ocho de los mejores abogados. ¿De dónde estas personas desempleadas sacaron dinero para contratar a ocho abogados? Ellos sabrán. Pero lo que les puedo decir es que no hay quien desvincule la agenda que tuvieron del PNP cuando colocaron a la pareja de mi exesposo a dedicarse a difamarme y a hablar de mí, a buscar atacarme políticamente en tres medios de comunicación distintos. En ese momento, los únicos tres clientes de la ’abogada motorizada’ (Roxanna Soto Aguilu) eran Ricardo Rosselló, mi exesposo y Sixto George (exproductor radial). Dentro de todo eso, ¿ustedes no pueden comenzar a ver como a estas personas poco les importó cruzar la línea de atacar a la candidata y meterse con su hija”, cuestionó Lúgaro.

“Y mientras muchos celebran en las redes sociales, deseando verme la cara hoy, pues la están viendo. Pero esta no es la cara de una mujer derrotada... esta es la cara de una mujer molesta, la cara de una mujer triste, la cara de una mujer con miedo por lo que le puede pasar a su hija”, enfatizó la abogada.

Lúgaro dijo que la persona a cargo de preparar el informe de clemencia recibió la documentación el 8 de diciembre y que solo tendría hasta el 14 de diciembre (una semana) para presentar el caso ante Vázquez Garced. La letrada cuestionó el poco tiempo de aviso y el que el empleado solo tuviera una semana para preparar el documento, pues “había que entrevistar a los fiscales, a los trabajadores sociales, a los oficiales probatorios, al confinado... todas esas personas se entrevistaron en un solo día”, dijo.

“Yo reto a la gobernadora a que publique ese informe, a que publique un informe en el que las personas entrevistadas le dejaron muy claro a ella que si soltaba a esta persona (Domínguez Torres), ponía en claro peligro me seguridad y la de Valentina. La reto a que publique un informe en el que, una y otra vez, se le dice que esta persona no responde ni sigue los controles del estado. Y les digo más... estando preso Edwin, me llamó una trabajadora social a decirme que en la entrevista que tuvo con la trabajadora social, estando preso, le seguía preguntando que le dijera cuándo vencía la orden de protección (de Valentina). Le dijo que al otro día de que venciera la orden, la iría a buscar. Pues ahora está suelto en la calle. Por darme un golpe político a mí, se llevaron enredada a mi hija”, sentenció Lúgaro.

“A todos los hoy, de alguna forma, celebran ese indulto porque les alegra que hayan jo**** con la candidata que no era su candidata, todas las personas que hoy celebran porque simplemente cuando ven una mujer fuerte y que hace lo que los demás no se atreven a hacer, todos los que celebran verla en el piso, que te tiran con lo más que te duele, tus hijos, los que celebran el indulto porque lo ven como una victoria política... yo jamás les desearía que estén en mis zapatos”, subrayó.

El exesposo de Lúgaro había sido declarado culpable, el 6 de diciembre de 2019, por violar una orden de protección a favor de una menor al publicar en sus redes sociales imágenes de la hija de la excandidata a la gobernación por el MVC.

“A la gente que está allá afuera, y que está pasando por situaciones similares, quisiera poder darles más esperanzas, quisiera poder decirles que el sistema, de alguna manera, funciona... pero la verdad es que no funciona. El sistema es una mie***”, puntualizó Lúgaro.