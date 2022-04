Los excandidatos a la gobernación Alexandra Lúgaro y Raúl López Verge así como Eduardo Bhatia, aspirante a la gobernación en las pasadas elecciones generales solicitaron comenzar el proceso para la disolución de sus respectivos comités de campaña, reveló el contralor electoral, Walter Vélez.

“Una vez pasa el proceso de elecciones generales, nuestros auditores orientan a todos los candidatos que no fueron favorecidos en el proceso electoral a los fines de que pueden radicar una solicitud de disolución de comité. No obstante, solamente pueden disolver su comité aquellos candidatos que no tengan deudas o cuentas por pagar”, explicó Vélez.

“De lo contrario, deberán continuar rindiendo informes hasta que cumplan con el pago de las deudas de campaña o cuentas por pagar adquiridas”, agregó.

Los demás aspirantes o candidatos a la gobernación fueron orientados por la OCE, indicó Vélez, pero no han solicitado la disolución de sus comités, dijo Vélez.

Explicó que para aquellos que solicitaron la disolución de su comité de campaña, comienza un proceso de evaluación en la OCE. Bhatia, de acuerdo con la auditoría reciente de la OCE sobre las elecciones, tenía deudas y fue multado por $103,028.07.

“Los auditores evalúan si no tiene deudas y cuentas por pagar, y de haber tenido multas, que las mismas estén pagadas. Si no hay nada de eso, entonces, se autoriza la disolución y se le dice ‘entrega el equipo que pasa al gobierno’. Se hace el inventario y se cierra la cuenta de banco, y el sobrante del dinero -que puedan tener- pasa al erario, al Departamento de Hacienda”, explicó el contralor electoral.

Tras las elecciones del 2020, la OCE realizó auditorías y le impuso multas, penalidades y devolución de dinero a los comités políticos de los aspirantes primaristas a la gobernación Wanda Vázquez Garced, Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz, así como a César Vázquez y su partido Proyecto Dignidad.

Vélez precisó que aquellos que fueron multados tenían 30 días para pedir una reconsideración a la OCE. La solicitaron Bhatia, Vázquez, Proyecto Dignidad y su candidato a la gobernación.

“Todos pidieron prórrogas para presentar argumentos y se les concedió. La ley (222-2011 para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas) no me impone un término de cuándo contestar. Ahora comienzo a verificar todos los documentos y transacciones que me traen”, aclaró Vélez.

Destacó que Cruz no pidió reconsideración, pagó partes de la multa y se acogió a un plan de pago.

Los informes de auditorías de los comités de Pedro Pierluisi, Juan Dalmau, Carlos Delgado Altieri y Lúgaro, así como el Partido Nuevo Progresista, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático, aunque tuvieron hallazgos, fueron subsanados en su totalidad. El Partido Independentista Puertorriqueño y López Vergé, aspirante a la gobernación por nominación directa en el 2020, no tuvieron señalamientos, según las auditorías de la OCE.

La mayor cantidad de sanciones de la OCE fue para el comité de Vázquez Garced con un total de $114,698.02 en multas, penalidades y dinero a devolver. A Bhatia la OCE le impuso $103,028.07 en multas y penalidades, mientras que para Vázquez la cifra ascendió a $14,702.84. Para Proyecto Dignidad, colectividad que debutó en las elecciones del 2020, se le impusieron multas, penalidades y dinero a devolver ascendente a $62,064.03.