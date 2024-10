Aníbal Vega Borges advierte que el voto adelantado no estaría contabilizado al cierre de los colegios este martes

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges , alertó el miércoles que se necesitan más juntas de balance político en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) para identificar, sortear y tabular el voto adelantado o, de lo contrario, el día de las elecciones generales , su conteo no podrá completarse.

Según Vega Borges, si todo el voto adelantado no está contabilizado al cierre de los colegios este próximo martes, 5 de noviembre, no habría resultados certeros y podrían surgir reclamos entre candidatos y la ciudadanía sobre falta de transparencia y confiabilidad.

“Lo que me preocupa es el conteo de votos (adelantados). Sigo insistiendo que aquí, en JAVAA, hay aproximadamente más de 115 mil a 140 mil votos. Entiendo que JAVAA ha estado lenta en todo este procedimiento, la situación con las papeletas para que se cuenten, y mi preocupación es que, si llegamos a las 5:00 de la tarde (del martes) y no se ha contado un 90% de todo este voto adelantado, los candidatos no van a tener un cuadro claro”, dijo.