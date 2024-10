Victoria Ciudadana pide revisión al tribunal sobre manejo de 2,990 sobres con papeletas de voto adelantado no reclamadas

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Cuando solo resta una semana para las elecciones y sin que aún haya iniciado el conteo del voto por correo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enfrenta un nuevo pleito legal para dilucidar cómo se atenderán los 2,990 sobres –podrían ser más– que fueron devueltos con papeletas dirigidas a electores que solicitaron voto adelantado y no los recibieron.

“El Código Electoral no faculta a la presidenta alterna de la Comisión a emitir la determinación aquí impugnada” , lee el documento de 11 páginas.

Padilla Rivera no estuvo disponible para entrevista al momento de esta publicación.

Tras la radicación de la revisión judicial, el juez Raúl Candelario López , del Tribunal de Primera Instancia de San Juan , concedió hasta hoy, martes, a las 5:00 p.m., a la CEE y las demás partes para que muestren causa de por qué no debe expedir el remedio solicitado.

“Aun con la claridad de sus términos, la presidenta alterna de la Comisión acogió la solicitud ilegal del comisionado electoral del PNP de sustraerle a la JAVAA su responsabilidad de administrar el voto adelantado por correo y atribuírsele a las Juntas de Inscripción Permanentes y Temporeras, donde no existen los controles, ni el balance electoral que sí posee la JAVAA” , indica el recurso judicial.

En suspenso

“Espero que (la entrega de la evidencia) sea lo más pronto posible. Va dirigido a poder identificar esos sobres y decidir qué se va a hacer con esos sobres, pero no adjudicarlos” , dijo Frontera Suau.

Las pruebas de lógica y precisión son necesarias para evitar imprevistos antes, durante y después del proceso de votación. Buscan verificar el estado de todas las máquinas colocándoles las cinco papeletas que los electores recibirán el 5 de noviembre para cotejar si leen correctamente, si cuentan bien los votos, si los transmiten sin problemas, si cargan de manera adecuada y si no hay fallas con las baterías, así como su funcionamiento en general. Sin hacer esas pruebas, no se debe proceder al conteo de papeletas, que al momento no tiene fecha de comienzo, añadieron los comisionados.