En aprietos la CEE por iniciar con retraso las pruebas de lógica y precisión a las máquinas de escrutinio

Aunque la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) logró completar a tiempo –el pasado jueves– el envío por correo de papeletas para quienes solicitaron voto adelantado, no pudo empezar en el término acordado las pruebas de lógica y precisión que requieren las 6,073 máquinas de escrutinio electrónico y que son vitales para evitar imprevistos antes, durante y después de los comicios generales del próximo 5 de noviembre.

Al momento de esta publicación, Padilla Rivera no estuvo disponible para entrevista.

“Es Dominion quien ha fallado. Lo que pasa es que no pueden hacer pruebas si no tienen unos archivos. El atraso es casi de nueve días” , añadió Angleró sobre el problema que presuntamente enfrenta Dominion Voting Systems , compañía encargada de programar, verificar y encaminar las pruebas de lógica y precisión a las 6,073 máquinas.

El Nuevo Día intentó comunicarse con el portavoz de Dominion, Juan Serrati , pero no respondió.

Con estas pruebas, se busca verificar el estado de todas las máquinas colocándoles las cinco papeletas que los electores recibirán el 5 de noviembre, para saber si las leen correctamente, si cuentan bien los votos emitidos, si los transmiten sin problemas, si cargan de manera adecuada y si no hay fallas con las baterías, así como su funcionamiento en general.

En las primarias del pasado 2 de junio, las máquinas confrontaron problemas porque no se realizó el simulacro que debió incluir la prueba de lógica y precisión. Entonces, algunas máquinas no contaron correctamente los votos, otras no transmitieron y, en el colegio electoral, hubo varias que ni siquiera aceptaban las papeletas o las “masticaban”, lo que tuvo su efecto en el escrutinio, que se atrasó.