Atraso de la CEE en el envío de papeletas de voto adelantado pone más presión en los electores

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

De acuerdo con el Código Electoral , la CEE tiene hasta este domingo (30 días antes de las elecciones) para enviar la totalidad de las papeletas para el voto adelantado por correo, pero los comisionados admiten que no podrán cumplir con ese plazo.

“Si me preguntas hoy, pues, tengo que decir que no, que no vamos a terminar el 6″, indicó la comisionada del Partido Popular Democrático, Karla Angleró.