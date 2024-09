Comisionado electoral del PNP pedirá a la CEE que se doblen turnos para atender el voto adelantado

“Le hago un llamado al partido de (Movimiento) Victoria Ciudadana y al Partido Independentista para que tengan el personal preparado para hacer su trabajo en JAVAA porque a ese ciudadano, el PNP le va a garantizar que le va a llevar su papeleta con ellos o sin ellos. Que no vengana decir después que no tienen el balance”, dijo Vega Borges.

“Eso sería negarle a los más de 180,000 personas que solicitaron el voto adelantado que su voto cuente. Así que me parece que eso es una estrategia política de no contar los votos que ellos saben que no le pertenecen. Uno no puede ser selectivo aquí con los votos. Uno tiene que contar los votos de todo el mundo”, apuntó González.