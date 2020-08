Al reconocer su derrota ante Carlos Delgado Altieri en la contienda primarista por la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), el senador Eduardo Bhatia aseguró que continuará dando las batallas que han marcado una trayectoria de 25 años en el servicio público y se mostró abierto a contribuir a la unidad de la colectividad y sobre todo, al clamor “por limpiar el país de lo que ha sido un cuatrienio nefasto del Partido Nuevo Progresista (PNP)”.

A eso de las seis de la tarde, Bhatia concedió la victoria a Delgado Altieri, señalando que el accidentado proceso primarista concluido hoy devolvió “la fe” al sistema democrático, ayudó a reividicar el nombre del PPD, donde a futuro, debe haber muchas primarias más y agradeció el apoyo incondicional de su esposa Isabel Fernández.

Bhatia dijo tener fuertes lazos de amistad con Delgado Altieri y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien tampoco prevaleció en la primera primaria por la candidatura a la gobernación en la historia del PPD.

En ocasiones lloroso y con voz entrecortada, Bhatia dijo que no se arrepentía de las luchas que ha llevado como servidor público y dijo que continuará activo en procurar el bienestar de Puerto Rico porque esa lucha le acompañará toda su vida.

Hasta cerca de las siete de la noche y con el 51% de los colegios reportados, Delgado Altieri recibía el 63.6% de los electores del PPD. Bhatia recibía un respaldo de 22.9% y Cruz hacía lo propio a razón de 13.4%.

Bhatia ofreció su mensaje en lo que fue su centro de operaciones para la campaña primarista, en Santurce. Salvo que se produzca algún otro desarrollo, este podría ser el último mensaje del líder estadolibrista en una trayectoria como servidor público y político de casi 25 años.

El Nuevo Día transcribió, de manera expedita, las expresiones del senador ante la victoria de Delgado Altieri.

El mensaje de Bhatia

“El candidato electo, el candidato nominado por el PPD, será Charlie Delgado...

El día de hoy, yo quiero reconocer, primero que nada, antes de hacer unas expresiones, quiero reconocer a una mujer extraordinaria que es mi esposa Isabel. Es una persona con dignidad y que seguirá siendo para mí y todos los que la conocemos, ese faro de luz e integridad que Puerto Rico admira y tanto necesita.

Quiero agradecer a todos los populares. Fue una primaria fuerte, fue una primaria concurrida y fue una primaria activa y hoy le hicimos honor al apellido del Partido Popular. Hoy le hicimos honor a la democracia.

Yo acepto el resultado y lo acepto con un gran sentido de responsabilidad democrática. Yo prefiero, y quiero quedar bien claro: yo prefiero ser derrotado en una contienda electoral masiva, con gente participando, que en cuartos oscuros con grupos de personas que, a dedo, quieren imponer y quitar candidatos.

Con voz entrecortada y lloroso en ocasiones, Eduardo Bhatia concedió la victoria a Charlie Delgado Altieri en las primarias 2020.

El precandidato a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, reconoció la derrota en la contienda primarista y felicitó a Charlie Delgado Altieri.

Bhatia llegó acompañado por su esposa Isabel Fernández. ([email protected])

Periodistas y funcionarios del PPD observan en un televisor en la sede del partido el momento que Eduardo Bhatia acepta su derrota. (Ramón "Tonito" Zayas)

Mientras Eduardo Bhatia daba su mensaje, Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular Democrático, se mantenía en el comité del partido atento a la información sobre las votaciones en las primarias. (Ram—n "Tonito" Zayas) Facebook

Desde un principio dije que el PPD tenía que tener una primaria abierta y hoy, me reitero. Que esta sea la primera de muchas primarias en el futuro y sea el pueblo el que escoja el candidato, siempre, del PPD.

Le hemos devuelto la fe a mucha gente que cuestionaba el PPD. Por eso, le hemos devuelto la fe y yo me siento parte de eso. Me siento parte de los que nos sentimos que hoy, la fe ha vuelto al sistema democrático.

Yo di unas luchas muy importantes y di unas luchas muy controversiales en Puerto Rico y quiero quedar bien claro con el pueblo. No me arrepiento.

La corrupción tiene muchos tentáculos y va a necesitar muchos frentes y uno de esos frentes, yo lo voy a seguir dando. Yo voy a seguir luchando en contra de la corrupción en Puerto Rico. (Inaudible.)

Los niños no votan y yo lo sé, y lo he sabido toda la vida, y yo me he dedicado gran parte de mi vida a tratar de reformar el sistema escolar del país porque me da vergüenza. Me da vergüenza ver niños que tienen un futuro extraordinario y sin embargo, tienen escuelas que los han abandonado.

Como puertorriqueño (Pausa) voy a cambiar, a lo mejor, la avenida, la carretera por donde voy a dar las luchas. Pero esa lucha, en particular, por mejorar la escuela pública de Puerto Rico, yo no voy a ceder en esa lucha y voy a seguir luchando ahí todos los días. Voy a estar dando esa batalla por los niños de Puerto Rico.

Combatí un gigante y seguiré combatiendo un gigante, que a lo mejor, pocos políticos y pocos políticos electos, se atreven a enfrentar y es la corrupción que ha habido en la Autoridad de Energía Eléctrica, y es corrupción. Ellos lo saben y el país lo sabe. Y yo di las batallas a nombre del pueblo de Puerto Rico. Di las batallas porque es importante que se limpie el país de arriba abajo, que se dé la oportunidad a cada puertorriqueño de tener energía, energía que se necesita.

Hoy, puedo decir, quiero terminar con lo siguiente.

He dedicado la mejor parte de mi vida. Ya con hoy -sumando y restando, Isabel y yo- ya son 25 años de servicio público. El servicio público lo llevo en mi sangre. Lo llevo por mis padres, por mi tía abuela Felisa Rincón de Gautier. Lo llevo precisamente por todos aquellos que en su vida han sentido que el bien común es más importante que los bienes individuales. El bien común tiene que siempre encontrar gente que luche en contra de los intereses personales, los intereses privados de un grupo de personas. Esa lucha nunca va a terminar. Esa lucha me va a acompañar a mí toda la vida.

Yo quiero agradecer a los funcionarios de colegio, todavía en muchos sitios contando, que no se quiten de contar porque no importa el resultado tienen que terminar esas actas correctamente.

Yo quiero agradecer a toda la gente bonita, maravillosa que me apoyó en todo Puerto Rico en este caminar a través de estos 25 años.

Yo quiero agradecer a un sin número de alcaldes que han estado ahí, que han sido mis amigos. Quiero agradecer a un sin número de entidades sin fines de lucro que se han dado cuenta que tienen que tomar esa decisión de dar un paso al frente por el pueblo de Puerto Rico.

Y quiero desearle hoy y agradecerle a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Le quiero agradecer su (Pausa), su amistad. Le quiero agradecer su decisión valiente de convertirse en candidata, inicialmente a alcaldesa de San Juan y dio una lucha muy fuerte, que la acompañé en el 2012. Convertirse en alcaldesa en San Juan cuando la gente, en aquel momento, cuestionaba si era posible.

Ella tiene mi amistad, tiene mi respeto y obviamente, al alcalde de Isabela, con quien me unen grandes lazos de amistad de muchos años, Charlie Delgado, hoy candidato a gobernador por el PPD, le deseo, más que nada, que tenga (Pausa), que continúe teniendo la fuerza, que nos uniremos todos en esa, en este clamor por limpiar el país de lo que ha sido un cuatrienio nefasto del Partido Nuevo Progresista. Un cuatrienio nefasto lleno de corrupción, lleno de problemas.

Al día de hoy, no hay una sola casa construida por el gobierno de Puerto Rico después del huracán María, lo que es vergonzoso.

Ante esto, yo seguiré caminando, seguiré luchando. Isabel y yo, obviamente, tendremos un tiempo ahora para tomarnos unas vacaciones. (Pausa. Bhatia y su esposa Isabel se confunden en un abrazo.)

Finalizo con esto, agradezco de todo corazón, a mis compañeros del Senado de Puerto Rico.

Agradezco a todos los que han servido conmigo a través de estos años, Puerto Rico se merece un mejor gobierno. En la posición que yo esté, donde quiera que esté, yo voy a estar ahí para dar mi mano, brindar mi mano, brindar mi ayuda para echar pa’lante a Puerto Rico. Qué Dios bendiga a Puerto Rico. Qué Dios bendiga al PPD”.