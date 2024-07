Candidatos del PIP y el MVC se oponen a “liberalizar” el proceso del voto ausente y adelantado

“ Evaluadas las propuestas que ha hecho el PNP desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), están a un paso de decir que, además, no se cuenten los votos que reciban los candidatos de la Alianza (de País)” , dijo Dalmau este lunes durante una conferencia de prensa desde el comité del candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por la alcaldía de San Juan, Manuel Natal .

El PNP también aboga para que la edad mínima para solicitar el voto adelantado sea 60 años y que las papeletas sean enviadas todas juntas y no individuales. Los comisionados electorales de los demás partidos políticos se oponen a estas sugerencias. “ El voto por correo sin que sea certificado plantea unos problemas de seguridad. Hay unos problemas en el correo y hay unos problemas ante la realidad de la falta de recursos humanos en la CEE ”, puntualizó Dalmau, cuya candidatura, al igual que la de Natal, forman parte de la Alianza de País.

La CEE paga $10.61, en promedio, por cada sobre con papeletas usando el correo certificado . No obstante, este mecanismo le permite a la CEE tener un método de fiscalización, ya que el sobre se le entrega a la mano al destinatario luego de identificarse y firmar. De no hallarse en su casa cuando pasa el cartero, el elector debe acudir a una oficina del Servicio Postal para recogerlo.

La determinación, al no haber consenso entre los comisionados electorales, recae en la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera. “En el 2020 tuvimos problema de más papeletas que electores, tuvimos problemas con papeletas que no llegaron, tuvimos alegaciones de voto doble y de personas que aparecían votando cuando no votaron. Hubo tantos incidentes, tantas irregularidades, que, si algo tenemos que garantizar es la pureza y los controles del procedimiento”, expuso, por su parte, la licenciada Eva Prados, candidata a la Cámara por la Alianza de País.