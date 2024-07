“Se nos va la vida” en las próximas elecciones, aseguran candidatos de la Alianza de País

A 100 días de las elecciones generales, la Alianza por San Juan –integrada por candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)– llamó este lunes al electorado a no solo a participar de los comicios del próximo 5 de noviembre, sino a unirse al trabajo educativo y organizacional que realizan en la capital.

“Si usted es elector del Municipio de San Juan y usted no quiere que Thomas Riveras Schatz vuelva a presidir el Senado de Puerto Rico, su única alternativa para evitar eso es votar por la compañera Rosa Seguí y por el compañero Adrián González Costa”, expuso Natal sobre los dos candidatos a la Cámara Alta por la Alianza.

El próximo 21 de septiembre, recordaron, es la fecha límite para la inscripción de nuevos electores. Al momento, dijo Dalmau, de 150,000 nuevos votantes, solo se han registrados unos 53,000. “La CEE, dominada por el PNP, ha puesto todos los obstáculos posibles para que los jóvenes no se inscriban. No visitaron las escuelas superiores, no visitaron universidades como se hacía en cuatrienios anteriores”, expuso el candidato del PIP.