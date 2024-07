Juan Dalmau propone crear un Departamento de Derechos Humanos para la defensa de grupos marginalizados

“Quienes son jefas de familias, se tienen que enfrentar continuamente al dilema económico-familiar de que, si cuidan a sus hijos, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden pagar los cuidos porque no tienen acceso económico para poder pagarlos. Si no tienen una red de apoyo familiar que pueda cuidar a esos niños, entonces, quedan esas mujeres al margen de lo que puede ser su desarrollo económico, su desarrollo personal y familiar, y se convierte en un discrimen por razón de género”, destacó el pipiolo.