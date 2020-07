En seis días, comienza el proceso de voto adelantado de las primarias, y en unas cuantas horas debe arrancar el ensamblaje de los maletines con las papeletas y todo el material electoral para ese evento.

Pero todavía la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha aprobado el reglamento que regirá el evento electoral ni ha comenzado las pruebas de transmisión de resultados con las máquinas de escrutinio electrónico.

Ese cuadro provoca que expertos en materia electoral teman que el proceso primarista local sea uno atropellado, con poca participación, fallas por la posible falta de materiales en los maletines, o que haya maletines en precintos a los que no corresponden, además que se registren problemas con las máquinas de escrutinio electrónico que impidan la lectura de las papeletas o que haya alegaciones de fraude respecto a algunos resultados.

“Si no hay confianza en los resultados, vas a tener serios conflictos sociales y van a ser intrapartido. Dentro de cada partido, vas a tener fricciones serias y podrían afectar al candidato que finalmente sea declarado ganador. Mi gran temor -y lo he dicho ya en varios foros- es que todo esto se presta para violencia. Cuando hay tanta controversia electoral, se pierde confianza en el sistema y, cuando no hay confianza en el sistema, fácilmente vienen las alegaciones de fraude”, dijo el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Eudaldo Báez Galib.

“Los resultados si no tienes confianza en ellos -y lo más probable es que se levanten alegaciones de fraude- la gente se va a molestar y ya hemos tenido dos experiencias previas donde hemos estado al golpe. En 1980 con las elecciones entre Romero Barceló y (Rafael) Hernández Colón y la elección para la alcaldía de San juan en 1988 con Héctor Luis Acevedo y (José) Granados (Navedo) donde ahí la cosa se puso difícil. Yo que era comisionado electoral me amenazaron de muerte y la Policía tuvo que intervenir. El que pueda ocurrir violencia no es ajeno a nuestro sistema electoral porque ha habido dos situaciones previas”, relató.

A juicio de Báez Galib, hay circunstancias que podrían propiciar actos fraudulentos, como la ausencia de balance electoral en los colegios por falta de funcionarios electorales o en aquellos donde haya tanto desorden que pueda ser aprovechado por personas inescrupulosas.

“Puede aprovecharse alguien de la desestabilización del sistema para colar votos, y lo pueden hacer en un colegio mal balanceado, colegios de pocas personas y que se pongan de acuerdo”, sostuvo.

Para las primarias, se necesitan 19,133 funcionarios de colegio. El Partido Nuevo Progresista (PNP) requiere 10,660 y los tiene todos, según la comisionada electoral de esa colectividad, María Dolores “Lolin” Santiago.

El PPD necesita 8,473 funcionarios electorales y no los tiene completos, reconoció el comisionado electoral del partido, Lind Orlando Merle Feliciano. Dijo que algunas de las personas con las que contaba para esas labores han desistido por temor a contagiarse con el COVID-19.

“Los estoy buscando hasta debajo de las piedras. La ausencia de funcionarios de colegio podría arrojar muchas dudas”, indicó.

Ante la dilación de más de dos semanas en los preparativos de la CEE, el expresidente de ese organismo electoral César Vázquez y Báez Galib sugirieron recurrir a la Asamblea Legislativa para hacer cambios.

Báez Galib sugirió simplificar más el proceso de votación, mientras que Vázquez fue más drástico. “Si tienen que tomar decisiones drásticas, como la de solicitar una enmienda a la Legislatura para atrasar las primarias, que la tomen, que hagan una recomendación a la Legislatura y la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) porque lo peor que puede pasar es un asunto atropellado que resulte en una devaluación de la credibilidad de la Comisión de frente a las elecciones generales”, sostuvo el expresidente del ente electoral.

“Esta primaria de ahora, aunque se espera que no haya una gran participación-, es como un ensayo del evento mayor que es la elección general. Tienen que tomar decisiones drásticas tomando en consideración lo que puede pasar”, agregó.

Báez Galib lamentó que los líderes políticos no hayan actuado ante el caos que impera en la CEE, y los urgió a moverse “antes de que sea tarde”. “Está todo el mundo velando su finca, todos los políticos, y tienen miedo que cualquier cosa que digan o hagan le puedan costar las elecciones. Está todo el mundo escondido”, afirmó.

Los también ex comisionados electorales Edwin Mundo, Gerardo “Toñito” Cruz y Ramón Bauzá ven con preocupación los problemas que ha confrontado la CEE y la dilación en los preparativos de las primarias, pero no creen que sirvan de base para el fraude electoral.

Concurrieron, no obstante, en que la prisa con que deberán manejar los últimos detalles para el envío de materiales a los centros de votación provocará errores.

“Esto va a estar bien apretado de tiempo. No es lo mismo hacer las cosas con calma que con prisa”, enfatizó Mundo.

En esa misma dirección, los comisionados electorales del PPD y del PNP no cerraron la puerta a que haya fallas en las primarias del 9 de agosto.

“La prisa es mala consejera en estos procesos. Es la responsabilidad de nosotros mitigar el mayor número de estos errores y más aún cuando no tenemos reglamento”, reconoció Merle Feliciano.

El reglamento de las primarias se iba a aprobar el jueves pasado, pero hay “un impasse” con relación a la definición de “papeleta mixta”, según Ángel Luis Rosa, secretario de la CEE. “No se ha logrado aprobar”, afirmó.

Además, no será hasta esta semana que la CEE espera recibir la totalidad de las papeletas de la compañía Printech.

“La imprenta no me ha dicho fecha final. Estamos corriendo para terminar, pero no tenemos fecha final”, abundó Rosa.

Ya comenzaron la programación de las máquinas de escrutinio, pero esta semana también deben hacer las pruebas de transmisión de resultados.

La CEE deberá terminar todos estos procesos para luego comenzar a armar los maletines con todos sus materiales, lo que se conoce como la machina.

De ordinario, las papeletas se imprimen 45 días antes de un evento electoral. Las pruebas con papeletas y máquinas se hacen un mes antes del evento electoral. La machina comienza, al menos, tres semanas antes que el electorado vaya a las urnas.

“Si esas cosas no se arreglan antes del envío de los maletines, los resultados (de las primarias) no se van a obtener a tiempo y, por ende, van a tener los funcionarios de colegio que contar las papeletas”, sostuvo Cruz.

En las primarias presidenciales demócratas, realizadas el 12 de julio, las máquinas de escrutinio fallaron en 14 precintos. En Coamo, la máquina rompió las papeletas. Solo hubo una participación de un .19%, y a las 5:00 p.m., aún no se había contabilizado el 100% de los 4,111 votos. Además, el escrutinio general tomó una semana.

“Pueden fallar las máquinas, y con el montaje apresurado, pueden faltar materiales, llevar unos materiales de una unidad a otra unidad”, agregó Bauzá, quien, además de haber sido comisionado electoral del PNP, fue vicepresidente de la CEE y asesor del actual presidente del organismo, Juan Ernesto Dávila Rivera.

Dávila Rivera, pese a múltiples intentos de este diario por contactarlo, ha optado por no conceder entrevistas desde la semana pasada. Más bien, el presidente de la CEE emitió unas declaraciones escritas en las que no precisa cómo lidiarían con cada uno de los escollos y tardanzas que hasta hoy confrontan.

“La CEE les garantizará a los electores que estaremos preparados para llevar a cabo las primarias de los partidos políticos del domingo, 9 de agosto con todas las garantías que un sistema electoral debe ofrecerle a su pueblo. Además, les exhortamos a los electores que acudan a ejercer su derecho al voto con la tranquilidad de que se establecerán todas las medidas de seguridad del protocolo del COVID-2019 en los centros de votación”, manifestó Dávila Rivera.

Pero ese protocolo aún no está listo, confirmaron Santiago y Merle Feliciano, porque no fue hasta hace una semana que se acordó comprar batas y mamelucos quirúrgicos para todos los funcionarios de colegio, proveerles protector para la cara y tomar con un termómetro la temperatura corporal del elector. Tampoco han llegado los envases -tipo gotero- para la tinta indeleble.

Debido a la pandemia y la falta de una campaña masiva de orientación al elector por parte de la CEE, Báez Galib teme que haya abstención del electorado. A la pandemia, se suma la aprobación de un nuevo Código Electoral a solo tres meses de las elecciones generales, que tampoco ha sido discutido ampliamente, agregó Báez Galib.

“El primer efecto puede ser una baja participación por falta de conocimiento de qué va a pasar, cómo se va a votar, estar perdido y máxime cuando estamos en el asunto de la pandemia”, dijo.

“Esto pinta mal, penosamente. Yo llevo a la Comisión en mi corazón después de tantos años, y ciertamente siento pena de que esté ocurriendo este descalabro en la Comisión”, dijo Bauzá.

“Sin duda que la falta de experiencia es lo que ocasiona todos estos problemas. Tienen personas que no conocen de lo electoral, y esas son las consecuencias, y todavía habrá que ver qué cosas pasen”, agregó.

Este es el primer ciclo electoral para el presidente de la CEE, y sus asesores no son expertos en el campo electoral. Además, tras la aprobación del nuevo Código Electoral, en junio, Dávila Rivera hizo cambios en la dirección de algunas de las oficinas de la CEE y dejó fuera a los vicepresidentes del ente electoral, que eran las personas con mayor dominio en la materia.

“El presidente debería de dar una conferencia donde pueda decir el estatus de los procesos para darle confianza al pueblo, para que en medio de la crisis que se anuncia, le dé confianza al pueblo, y veo que no lo ha hecho. Eso sería mandatorio en este momento”, reclamó Bauzá.

“Puedes tener un presidente sin conocimiento, pero con una gente alrededor d el con mucha expericnia y lo compensas. Pero sin experiencia, entonces tienes un equipo director novato”, afirmó Báez Galib.

Mundo comentó que, a todas luces, no hubo comunicación entre todas las personas que deben organizar las primarias.

“Presupuesto no sabe lo que le hace falta a Operaciones. Operaciones no sabe lo que le puede brindar Compras Cuando no conoces el andamiaje, no sabes qué le hace falta a cada uno. Esto (la CEE) es como un rompecabezas. Son muchas piezas que se ponen una al lado de otro. No podemos usar la pandemia de excusa porque hay cosas que podías hacer como comprar bolígrafos, tinta, papel, papeletas. Hay cosas que tienen que saber que se tienen que hacer. Por ejemplo, el reglamento”, dijo.

En cuanto a la precariedad económica de la CEE, Bauzá dijo que Dávila Rivera debió ser más proactivo y no limitarse a decir que no tenía dinero.

La CEE solicitó $13.4 millones para las primarias locales y solo recibieron $5.4 millones. Con fondos de la ley federal de estímulo económico para manejar la pandemia, conocida como Cares, la entidad electoral pagará algunos gastos, incluido el salario de los empleados transitorios que ya comenzaron a llegar.

“En la ausencia de dinero, el presidente tenía que amanecer todos los días en la Junta de Control Fiscal. No se resuelve con que te digan que no hay dinero. Y qué hay de los fondos preprimarias que debieron servir para comprar papel y otras cosas. Si no se tiene conocimiento, pues tenemos estos problemas”, sentenció Bauzá.