Carlos López Rivera sobre Rafael “Tatito” Hernández: “A los traidores, no se le pueden dar más oportunidades”

Dorado - El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, celebró, desde temprano el domingo, su arrolladora victoria en primarias contra el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y rodeado de sus seguidores, afirmó que es hora de que el líder legislativo quede fuera del Partido Popular Democrático (PPD).

Pasadas las 11:00 p.m. y con el 47% de los colegios reportados, López Rivera superaba a Hernández Montañez con 79.78% de los votos frente a 20.22%.

“Vamos a estar cuatro años más porque el pueblo también me ha favorecido por mi trabajo. No solamente el mío, porque yo lo he dicho siempre, el elegir una administración no se trata de un hombre o una mujer, es de un equipo de trabajo. Y yo tengo un equipo de trabajo que cuando hay que organizar algo festivo, son los primeros, pero cuando llega la emergencia y la necesidad que este pueblo ha experimentado, como en el huracán María y otras emergencias, que somos los primeros que nos arrojamos de corazón. Porque esto es vocación y pasión”, afirmó el alcalde.

“Yo no necesito que me paguen, por eso no cobro. Me mueve la pasión y la vocación de servirle a mi pueblo”, agregó.

Consideró que la proporción de votos era una clara señal de repudio a Hernández Montañez, que, según dijo, “había traicionado al Partido (Popular Democrático) y ha traicionado a Dorado”.

Afirmó, de paso, que ya era hora de que sacaran a Hernández Montañez del PPD. “A los traidores, no se le pueden dar más oportunidades. A los traidores, y a la madriguera de traidores que tiene ahí, que cojan pa’ su madriguera, porque no los necesitamos”.