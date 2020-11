Arecibo – Carlos Molina aceptó en la noche de hoy, martes, que fue derrotado por Carlos “Tito” Ramírez, candidato a la poltrona por el Partido Popular Democrático (PPD).

Molina publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que felicitó a Ramírez por la victoria y le deseó éxito en su gestión.

“Felicito a Carlos Ramírez, quien tras el mandado del pueblo en el día de hoy, será el nuevo alcalde de nuestra ciudad de Arecibo. Deseo que pueda dirigir el rumbo de nuestro municipio guiado de la mano de Dios y espero que tenga éxito en esta nueva encomienda”, escribió Molina.

El ambiente en el comité de campaña del alcalde novoprogresista era un indicio temprano en la noche que los primeros resultados lo colocaban en desventaja. Solo unas pocas personas estaban dentro del edificio y un hombre en la entrada dijo que no tenía conocimiento de dónde se encontraba Molina ni tampoco de los resultados preliminares.

Mientras en el comité de Ramírez todo era júbilo y algarabía. Incluso, la carretera número 2 fue cerrada frente al comité de campaña.

Los números internos de Ramírez lo tenían al frente cómodamente. Precisó que sumaba 5,951 votos, mientras Molina contabilizaba 2,815 en las primeras unidades reportadas.

“Hay una tendencia clara. No hemos perdido ninguna unidad”, dijo Ramírez a este medio. “Y por otras personas ya he conocido que Molina aceptó la derrota”, dijo el comerciante arecibeño, de 61 años, quien aún no había tenido comunicación con Molina.

Carlos Ramirez, candidato a la alcaldía de Arecibo por el PPD, junto a su familia

Molina llegó a la alcaldía de Arecibo en 2013 y es presidente de la Federación de Alcaldes. En agosto pasado tuvo que ir unas primarias ante el exalcalde Lemuel Soto.

Esta es la primera vez que Ramírez aspira a un puesto político.

“Hoy es un día grande gracias a Dios y al pueblo de Arecibo que me dio el honor de ser su próximo alcalde. Era un resultado que me esperaba y espero seguir ayudando a nuestro pueblo porque siempre lo he hecho”, comentó Ramírez rodeado de su familia en la oficina del comité.

“La administración de Molina ha sido un desastre. Solo hay que ver cómo está el pueblo. No hay seguridad ni deportes. Y durante el huracán María, Molina estuvo ausente. Vengo con la mentalidad de levantar a Arecibo”, dijo Ramírez.