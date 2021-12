En un reverzaso sorpresivo, el senador penepé Carmelo Ríos Santiago ha optado por no seguir en la carrera para convertirse en el nuevo alcalde de Guaynabo, mientras que Ricardo “Ricky” Aponte, Dana Miró y Julio “Pipe” Abreu sí anunciaron sus aspiraciones al presentar sus documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

También radicó su candidatura Marigdalia Ramírez Fort. En su perfil de Linkedin se identificada como doctora y presidenta de la empresa BioFort.

En declaraciones escritas Ríos Santiago, quien procuró ser el primero en anunciar su interés en sustituir al exalcalde Ángel Pérez Otero y casi a diario autorizó comunicados de prensa anunciando iniciativas de ser electo alcalde, dijo en declaraciones escritas que puede ayudar a Guaynabo desde su posición de senador por Bayamón.

Ríos Santiago tenía pautada para esta tarde una especie de conferencia de prensa frente a la CEE para anunciar su candidatura, pero la canceló a última hora. De hecho, su último tuit de campaña fue publicado a la 1:38 pm.

El Nuevo Día supo que el veterano senador reevaluó la viabilidad de su candidatura al enfrentar el reto de Edward O’Neill, quien está afianzado en la ruralía de Guaynabo y Dana Miró, quien le pudiera restar votos en la zona urbana.

“Quienes me conocen saben que no soy de títulos o puestos, que lo que hago es enrollarme las mangas y trabajar por el pueblo. En ese ejercicio de evaluación de como mejor puedo ayudar a mi Guaynabo en este tiempo histórico, entiendo que en este momento como Senador por el Distrito de Bayamón, que incluye esta gran ciudad, puede proveer más ayuda, utilizando, también los contactos que a través de los años he desarrollado con legisladores estatales y congresistas y los puestos que actualmente ocupo, siendo el primer puertorriqueño en lograrlo. Mi relación con los congresistas seguirá siendo una activa”, dijo.

La ciudadanía tiene 24 horas desde el momento en que se anuncia la candidatura de un aspirante específico para presentar cualquier querella impugnando la candidatura. Hoy mismo, indicó la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, el Comité Evaluador de Candidatos comenzó a analizar los expedientes de los aspirantes.

Este organismo tiene hasta el jueves para entregar sus informes al Directorio del PNP. La reunión de organismo rector del partido para pasar juicio sobre los informes no tiene fecha todavía.

Aponte es legislador municipal en Guaynabo y aspiró sin éxito en la primaria de agosto al aspirar a la alcaldía frente al eventual ganador Ángel Pérez Otero y Edward O’Neill.

Aponte estudió en la Academia Wesleyana, de Guaynabo, mientras realizó un bachillerato en Educación Física de la Universidad de Puerto Rico. También posee una maestría en Filosofía del Ejercicio de la Florida International University y un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Abreu también es legislador municipal.

En días recientes, O’Neill y Samuel Almodóvar también presentaron sus documentos para aspirar el cargo que dejó vacante Pérez Otero tas ser acusado por corrupción a nivel federal.

Almodóvar es ingeniero de profesión y subdirector de Recreación y Deportes en el Municipio de Guaynabo aspiró sin éxito más temprano este año para llenar la vacante a representante por distrito que dejó abierta Antonio “Tony” Soto.

“Es con sumo orgullo y placer que le damos la bienvenida a todos los candidatos que aspiran a la poltrona municipal de nuestro bendito pueblo. En nuestro carácter personal y como parte de una nueva generación, esperamos que la campaña sea una de paz y de altura. Estamos en el momento histórico, de enseñarles, no tan solo al pueblo si no al país, la nueva forma y manera de hacer política. Con mi candidatura se desarrollará una gesta histórica, pues tendrán un verdadero político nuevo, que está libre de ataduras. Mi unión permanente es con Mi pueblo”, sostuvo Almodóvar.

O’Neill proclamó que está listo para la contienda.

“Concluido el cierre de las radicaciones para la alcaldía de Guaynabo reiteramos que estamos listos para llevar a nuestro pueblo una campaña de ideas y propuestas que nos permitan lograr que Guaynabo brille nuevamente. Mis compueblanos me conocen por ser una persona honesta, amigable y respetuoso. Exhorto a los demás compañeros de papeleta a que llevemos un proceso de altura. A los guayabeños les pido que vayan a votar el 15 de enero, son ustedes – el pueblo - el que decide nuestro futuro, no participar es dar espacio a imposiciones de las que luego podríamos arrepentirnos. El momento de retomar la ruta del progreso y bienestar para todos es ahora. Gracias a todos por las muestras de apoyo”, indicó en declaraciones escritas.