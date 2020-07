Si algún militante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) desea acudir a las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) para votar por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, es bienvenido porque se beneficia no solo la democracia sino la colectividad, indicó el portavoz de la campaña de Cruz, Charlie Hernández.

“Nosotros estamos conscientes que hay personas que van a entrar a la primaria popular y que tradicionalmente no se identifican como populares. Se identifican con Carmen Yulín. Eso es saludable para el Partido Popular de cara a las elecciones y es saludable para la democracia”, dijo Hernández.

Para votar por la primaria de un partido, es necesario que cualquier elector se afilie a la colectividad.

Hernández, quien fuera representante popular, dejó claro que Cruz no solo tiene alcance para que huestes del MVC voten por ella, sino que también ocurre lo mismo con penepés, no afiliados e independentistas.

Aclaró, sin embargo, que no están fomentando que se crucen líneas partidistas, pero tampoco las disuaden si hay un interés o ánimo para votar por Cruz.

PUBLICIDAD

“Nosotros no estamos fomentando ni disuadiendo eso. Yo creo que la identificación política de una persona ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. cada vez son más personas las que buscan su candidato ideal fuera de una estructura tradicional partidista”, afirmó.

“En el caso de una candidata que trasciende su partido, como Carmen Yulín (Cruz), estoy seguro que habrá personas que quieren darle su respaldo electoral, pero que no necesariamente se identifican como populares. Ahí pueden haber todo tipo de personas. No me refiero solo a Victoria Ciudadana sino a penepés no satisfechos y que buscan resolver el problema del status, no afiliados, pero que les gusta el carácter de ella y la fuerza que ella transmite o personas que son populares, pero se han desconectado del proceso político. Hay todo tipo de perfil en apoyo a una candidata que comunica alianzas”, explicó.

La presidenta del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, calificó como “sorprendentes” las expresiones de Hernández.

“Son expresiones de una persona desesperada”, dijo la también candidata al senado por acumulación.

“Yo no sé de dónde se saca la información con respecto al MVC. Nosotros no tenemos ninguna información o reacción de nuestra gente que tenga intención alguna de votar en las primarias del PPD”, agregó.

Entretanto, Hernández recalcó que esto es “saludable para el Partido Popular que desde su raíz aglomera distintas vertientes o sectores ideológicos”.

Además, dijo que una vez finalice la contienda primarista, el mensaje que debe acentuarse es el de la capacidad de Cruz de acaparar o lograr votos fuera del PPD. Agregó que esa capacidad ha quedado demostrada en las dos elecciones en las que Cruz ha salido victoriosa en San Juan, primero contra Jorge Santini y luego contra Leo Díaz.

PUBLICIDAD

“La candidata que con más probabilidad puede derrotar al Partido Nuevo Progresista (PNP) en la próxima elección es Carmen Yulín porque la gente de otras ideologías o tendencias políticas se siente bienvenidos con ella, no excluidos. No sienten que están invadiendo una tribu ajena”, sostuvo Hernández.

Cruz aspira a la candidatura a la gobernación del PPD junto al senador Eduardo Bhatia y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

Preguntado sobre cuán consciente está el electorado popular de que supuestamente Cruz puede es la única precandidata del PPD que derrota al PNP, dijo que los populares están “en su proceso de análisis”.

“Somos un partido de mucha experiencia y a fin de cuenta lo que los populares quieren es ganar la elección y están en la evaluación de quién ha tenido la capacidad de ganar en lugares difíciles como San Juan. Yo confío en el juicio de la base popular”, sostuvo el portavoz de campaña de Cruz.

Hernández dijo que no han medido el alcance de Cruz fuera de las filas del PPD, pero destacó que su capacidad en las redes sociales muestra su poderío. Ayer mismo, Cruz agradeció a sus seguidores en las redes sociales tras alcanzar más de un millón.

De acuerdo, con estudios que ha hecho el equipo de campaña de Cruz, la precandidata tiene mayor alcance en redes sociales que cualquiera de sus contendores incluso los del PNP. Hoy día, Cruz está usando las redes sociales para hacer campaña en medio de la pandemia del COVID-19.

“En la medida en que un puertorriqueño no se una a derrotar al PNP, eso va a tener la consecuencia de cuatro años más del PNP. El llamado es claro es si usted quiere derrotar al PNP, usted tiene que votar por el PPD. El único en el único partido que puede derrotarlo es el PPD”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Otras expresiones (políticas son) legítimas, saludables y bonitas. Pero un voto que o sea por el PPD termina siendo un voto estadísticamente a favor del PNP. No he escuchado muchos electores del PNP o del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) que van a votar por el PNP. En la medida que no voten por el PPD, tendremos cuatro años más terribles como estos”, sentenció Hernández.