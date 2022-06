La exalcaldesa de San Juan y exaspirante a la candidatura de la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, atribuyó al presidente de su colectividad, José Luis Dalmau, el destruir el concepto que por años levantaron los populares de ser “la casa grande” de todos los puertorriqueños y propiciar la división de los miembros del partido, lo que lacera a la Pava.

De paso, pidió a Dalmau “que recapacite”.

“Es momento de definición y mi petición al presidente es que recapacite. Es que vuelva a ser la figura de consenso, la figura de calma. La figura ecuánime que lo llevó a que expresidentes del Partido Popular y muchos buenos populares le pidieran que tomar el timón de un partido que después de unas elecciones generales necesitaba unirse. De esto continuar, lo único que va a quedar del nombre Partido Popular Democrático es partido. Vamos a multiplicar no a dividir”, sostuvo Cruz.

“Me resisto a pensar que la cordura no va a prevalecer. Si lo que quieren es un partido, recuerden quién lo destruyó. No se construyó dividiendo. Se construyó sumando. No se va a remendar restando. Se va a regresar a esas raíces de alianza y si no se puede, tocará sin miedo buscar nuevos caminos”, agregó.

Las expresiones de la exalcaldesa se produjeron a través de su página en Facebook mediante una transmisión en vivo y en respuesta a la resolución que ayer hizo pública Dalmau. En la resolución, que iba a presentar Dalmau en la abortada reunión de la Junta de Gobierno del PPD, reitera su propuesta de hacer una consulta en la que los populares escojan entre el Estado Libre Asociado mejorado y la libre asociación.

Dalmau tiene en horas de la tarde una conferencia de prensa en su despacho en el Senado.

Cruz propone además Dalmau las definiciones para cada una de las opciones. El ELA “es un mandato al Partido Popular Democrático para impulsar un nuevo modelo de desarrollo del Estado Libre Asociado que esté fundamentado en las aspiraciones y el marco legal dispuesto en el programa de gobierno del Partido Popular Democrático del año 2020″.

La libre asociación es “un voto en favor de la libre asociación, definida por Nydia Velázquez, Jenniffer González y algunos congresistas, constituye un apoyo a la eliminación de la ciudadanía americana por nacimiento y la pérdida de fondos federales en un término de 10 años, después que Puerto Rico, se convierta en un país independiente, según dispuesto en el anteproyecto de ley congresional”.

Definición “falsa”

Cruz rechazó la definición de la libre asociación. Dijo que es “falsa”.

“Que el Partido Popular venga con las mismas triquiñuelas, con los mismos amapuchos y que trate a los populares con las mismas mentiras que se trata a un adversario político es inaudito. Yo les voy a decir lo que todos sabemos que puede pasar, que ganan los soberanistas o los conservadores. No les gusta que se le digan colonialistas. Y cualquiera de los dos que pierda, quien pierde es el instrumento de justicia social que es el PPD. Es evidente que si pierde la soberanía, descrita como está ahí, que es falso, falso, no hay más na’ que buscar”, afirmó.

Además, se mostró incrédula de que Dalmau haya presentado esa definición.

“Yo no puedo creer lo que mis ojos están leyendo. Esa idea de la casa grande del Partido Popular, donde cabíamos todos los puertorriqueños, queda destruida en ese documento (resolución) “, dijo Cruz evidentemente molesta y consternada.

Calificó como “una locura” la propuesta de Dalmau. Además, reveló que tenía la esperanza de que con las llamadas que había recibido Dalmau pidiéndole que recapacitara, hubiera enderezado el rumbo.

“Yo recuerdo cuando decían que los soberanistas íbamos a enterrar el PPD y miren cómo es la cosa. Hay una intención clara de dividir el Partido Popular y partirlo por el medio”, sentenció la exalcaldesa.

Asimismo, arremetió contra Dalmau porque aunque en julio del año pasado anunció una comisión para el desarrollo del ELA, “todavía los congresistas están esperando esa determinación”.

“Por qué no le presentaron eso a los congresistas. Es sencillo”, cuestionó Cruz en momentos en que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal da forma a un plebiscito con las opciones de la estadidad, independencia y libre asociación.

“Dónde está el diálogo interno, institucional, que debió haber comenzado en julio pasado para ser presentado al gobierno federal”, reiteró la exalcaldesa.

Agregó que aunque se mantiene fuera de Puerto Rico, por razones laborales, habla con la base del PPD que quiere “un Partido Popular que vuelva a esas raíces de justicia social y que atendamos el status”.