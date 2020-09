La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz aseguró este miércoles que no votará por Carlos “Charlie” Delgado Altieri si el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) no aclara su postura sobre la educación con perspectiva de género, las terapias de conversión y el desarrollo del Estado Libre Asociado.

Anticipó que por sus expresiones algunos populares la podrían llamar traidora, pero aseguró que no puede emitir su voto por una persona que no ha sido clara “en decir que los hombres y mujeres somos iguales en dignidad”.

“Yo dije que iba a votar por el Partido Popular, pero para yo hacer eso, el compatriota ‘Charlie’ Delgado tiene que ser claro sobre cómo va a apoyar la perspectiva de género no solamente en la educación, sino para producir un país más equitativo, y hasta ahora no lo ha hecho. Tiene que ser claro sobre cuál va a ser ese desarrollo del Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial y a dónde se va a enganchar esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos”, estableció en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

No obstante, Cruz dijo que está esperanzada en que Delgado Altieri será categórico sobre los temas que cuestionó y que podrá demostrar que su postura no será en busca de votos.

“Yo quiero dar un voto limpio en mi conciencia de que esa persona representa los valores que yo quiero. Aunque yo sea la única, que no lo soy, que crea en esos valores, yo voy a seguir dando la batalla desde la plataforma que sé”, estipuló. “Si el compañero no puede ser categórico sobre eso, yo no podría en conciencia emitir ese voto”, añadió.

Delgado Altieri confrontó problemas en el debate del domingo pasado para establecer su postura sobre la educación con perspectiva de género. En principio dijo que estaba en contra, pero luego aclaró sus expresiones y dijo que sí la respalda.

Al día siguiente, tuvo una conversación con servidores públicos de su colectividad en la que los exhortó a que pasaran la página del tema de “los géneros”.

“Nuestro enfoque es la educación y el desarrollo económico. Olvídense de los ‘issues’ que van surgiendo con los géneros y todas estas cosas que, ciertamente, confunden y generan muchas pasiones, sobre todo”, sostuvo el aspirante.

No obstante, el director de campaña del candidato a la gobernación, Cirilo Tirado, dijo ayer a El Nuevo Día que Delgado Altieri “es el único candidato que está disponible en el país para establecer claramente que una vez que juramente como gobernador va a establecer un estado de emergencia por la violencia contra la mujer”.