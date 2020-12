La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el senador Eduardo Bhatia Gautier fueron recomendados para formar parte de la administración entrante del presidente electo Joe Biden y la vicepresidente electa Kamala Harris para la posición de embajadores estadounidenses en países latinoamericanos.

Cruz Soto confirmó a El Nuevo Día que “se ha explorado esa posibilidad”, aunque añadió que no es la única conversación que ha tenido sobre su futuro político. Recalcó que no ha habido un ofrecimiento de parte de la administración entrante y más bien se trata de “una conversación abierta”.

Por su parte, Bhatia Gautier indicó que “hay mucha gente seria sondeando” sobre las visiones de política pública relacionadas a agencias y entidades federales para formar el gobierno de Biden, pero “es temprano para (hablar de) eso”, pues aún nadie está haciendo ofertas formales de empleo salvo para los puestos más altos del gabinete. “Han hablado conmigo diferentes personas porque tengo muchos amigos en la administración. No solo hemos hablado sobre mí, sino recomendaciones sobre otra gente, pero ¿qué va a pasar en los próximos seis meses? No lo sé y no hay nada concreto”, comentó Bhatia, en una breve entrevista con este medio.

El senador popular añadió que no vislumbra que los puestos para las embajadas latinoamericanas se llenen en el primer año de gobierno.

“Son conversaciones sobre agenda pública y agenda del presidente en asuntos domésticos. Ha estado todo en discusión, pero no hay nada concreto”, añadió Bhatia Gautier quien preside la Confederación Parlamentaria de las Américas desde 2018.

En torno a las relaciones exteriores de Estados Unidos con América Latina, Cruz Soto destacó que la administración entrante de Biden y Harris tiene la oportunidad de atender los problemas fronterizos como la migración desde una perspectiva humanista mediante programas educativos y de ayudas económicas. “No se me ha hecho un ofrecimiento, pero en la medida en que yo pueda colaborar a crear esas alianzas, (lo haré)”, agregó la alcaldesa cuyo municipio se encuentra en el proceso de transición gubernamental.

Estados Unidos tiene embajadas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Tanto Cruz Soto como Bhatia Gautier han desarrollado lazos fuertes en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Las relaciones de Bhatia Gautier datan desde que dirigió la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, siglas en inglés) entre 2005 a 2008 bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Posteriormente como senador, mantuvo sus relaciones con el gobierno demócrata de Barack Obama, particularmente, con el copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, Tony West, quien es hoy el cuñado de la vicepresidenta Kamala Harris.

Entretanto, la alcaldesa Cruz Soto afianzó sus relaciones en el Partido Demócrata tras la devastación causada por el huracán María, cuando ganó prominencia en los medios nacionales de Estados Unidos con sus críticas a la administración de Donald Trump y su reclamo de que los puertorriqueños estaban muriendo. Tanto fue así que el principal contendiente de Biden, el senador Bernie Sanders, la nombró copresidenta de su campaña junto a otras dos congresistas.

Durante las primarias del PPD, Cruz Soto contó con el endoso de Sanders, las copresidentas de su campaña -la congresista de California, Ro Khanna, y la senadora de Ohio, Nina Turner-, el presidente del Comité Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, y el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de ese cuerpo, Bennie Thompson. También la senadora Elizabeth Warren, otra exaspirante a la candidatura presidencial, la endosó durante las primarias.

En las transiciones gubernamentales, las personas cercanas a la administración entrante levantan una lista de candidatos cualificados para puestos en el gabinete que vengan recomendados por los aliados políticos del presidente electo o alianzas estratégicas como pueden ser sus anteriores contrincantes en la candidatura a la presidencia por el partido.

Maricarmen Aponte fue la primera boricua en ser nombrada embajadora de Estados Unidos. En su caso, representó al país en El Salvador por designación del expresidente Barack Obama. En el 2016 el mandatario la nombró secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. La segunda puertorriqueña lo es Carmen Cantor, quien fue nombrada por Donald Trump este año como embajadora en los Estados Federados de Micronesia.

Un futuro en la academia

Cruz Soto afirmó a este diario que además de la “conversación abierta” con la administración entrante, ha recibido cinco ofertas de organizaciones académicas, así como acercamientos de organizaciones de derechos humanos y entidades sin fines de lucro dedicadas a ampliar la participación política de la mujer en Estados Unidos. En una conferencia de prensa celebrada hoy, martes, la alcaldesa agregó que ya aceptó empleo en una universidad en Massachusetts de la cual prefirió omitir el nombre, para escribir un libro y “atraer a políticos y activistas de renombre”.

Similarmente, Bhatia Gautier dijo a este diario que considera la posibilidad de desarrollar política pública desde la academia, en alguna universidad del este de Estados Unidos.