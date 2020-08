Los problemas en la ejecución del voto primarista de los confinados, pautado para hoy, continúan surgiendo en diversas áreas del sistema correccional al punto de que a las 11:00 a.m. el proceso de votación en el Centro de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón no había comenzado, supo El Nuevo Día.

Este medio supo a través de una persona que trabaja en el proceso que los funcionarios del Departamento de Salud y de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) no llegaron hasta las 9:30 a.m.. Este personal debe administrar pruebas de COVID-19 a los trabajadores de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que no tenían los resultados de las pruebas serológicas administradas entre el lunes y el miércoles en la sede de la GNPR.

Se suponía que ese personal estuviera en las cárceles a más tardar las 8:00 a.m.

Estos funcionarios, a quienes no les llegaron los resultados a tiempo para poder entrar a las cárceles, tendrían que someterse a tanto la prueba serológica como a la molecular hoy, pero por la tardanza en la llegada de los funcionarios los trámites se atrasaron.

Este diario supo que incluso a los funcionarios que arrojan negativo hoy a la prueba serológica se les está administrando también la molecular.

Más temprano en el día, el coordinador electoral de la campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, reveló también irregularidades de este tipo.

“Esto ha sido un desastre. En Corrección hay un lío con las pruebas que se tienen que hacer los funcionarios para poder entrar”, dijo Mundo al referirse a pruebas de Covid-19.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila había indicado que alrededor de 500 funcionarios se tenían que hacer la prueba molecular de Covid-19 y tener esos resultados a la mano para poder entrar a las cárceles hoy.

“Muchos pudieron entrar, pero la gente de Salud no había llegado en muchos lugares”, dijo Mundo al indicar a eso de las 10:00 a.m. que el problema se había subsanado en un “95%”.

En entrevista por separado Lindo O. Merle Feliciano, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) dijo que no tenía información sobre las irregularidades denunciadas.

Mundo indicó también que en ciertas cárceles como el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), funcionarios populares se oponían a iniciar el proceso de votación ya que no habían llegado la totalidad de los funcionarios de La Pava. Así ocurrió, por ejemplo, en Bayamón 1072 y en una de las instituciones de Guayama.

Merle Feliciano rechazó la alegación Mundo y dijo que el coordinador electoral de Pierluisi debe “hablar de su partido”.

“No me pongo a opinar del PNP (Partido Nuevo Progresista). Él no tiene nada que ver con mi primaria”, dijo Merle Feliciano.

Poco más 4,000 confinados comenzaron a ejercer su derecho al voto esta mañana.

Específicamente, un total de 3,709 confinados afiliados al PNP solicitaron ejercer el voto en comparación con 937 presos afiliados al PPD. Ambas cifras podrían aumentar en la medida en que más confinados se entusiasmen a última hora y decidan votar en los colegios de electores añadidos a mano.

Los confinados del país pueden votar desde 1980 por disposición de una ley firmada por el exgobernador Carlos Romero Barceló, quien en múltiples ocasiones se ha expresado arrepentido de haber firmado dicha ley.

La cifra más reciente de la comunidad confinada en el país divulgada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación es de 8,249.

Hoy también ejercerán su derecho al voto 3,749 populares a través del voto a domicilio, informó Merle Feliciano. Ese número, que también incluye el núcleo familiar de la persona, supera por 573 las solicitudes de voto a domicilio en el PNP, que cumplió con esa fase del voto primarista el domingo pasado.

Merle Feliciano indicó a media mañana que su experiencia con el voto encamado había sido positiva y que los funcionarios estaban utilizando “fase shields”, guantes, mascarillas y batas.

La comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago, indicó que mañana se visitarán 196 electores que solicitaron voto por domicilio, pero que no pudieron ser localizados en sus hogares el domingo.

Mañana se espera que 8,766 ciudadanos afiliador al PPD ejerzan su derecho al voto por adelantado.