Isabela - El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, pidió este domingo la interv,ención del Tribunal Supremo para que dictamine los pasos a seguir en medio de la incertidumbre que reina en el país a raíz del atropellado proceso primarista.

De igual forma, el también alcalde de Isabela se unió a las voces que reclaman la destitución de Juan Ernesto Dávila como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Delgado Altieri llegó a eso de las 3:00 p.m. a la escuela Mateo Hernández de Isabela para ejercer su voto, a pesar de desconocer si finalmente será contado.

“La decisión de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante, depende del Tribunal Supremo. El nuevo código (electoral) dicta claramente que, ante situaciones como esta, quien decide es el Tribunal Supremo. No es el presidente de la Comisión, no son los comisionados, no son los presidentes de los partidos. La validez final la tiene el Tribunal Supremo. Y es lo que yo quiero ver, ¿qué va a ocurrir?”, comentó Delgado Altieri al salir de su colegio de votación.

Delgado Altieri estuvo acompañado de sus hijos, incluido Carlos Ismael Delgado Irizarry, quien aspira a la poltrona municipal.

“También hago la exhortación a todo isabelino y puertorriqueño que salgan a votar. No sabemos si estos votos que estamos ejerciendo en los sitios donde llegaron las hojas de votación finalmente van a ser contadas o no. Que sea una decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo. Así que, ante esa realidad, no podemos dejar de ir a votar”, insistió.

La jornada amaneció en medio de un caos cuando una gran cantidad de colegios alrededor de toda la isla no pudieron iniciar el proceso de votación a las 8:00 a.m., porque no habían llegado los maletines con las boletas. En algunos colegios, los camiones con el material electoral comenzaron a llegar horas después que se abrieron los colegios y en otros nunca llegaron.

La CEE indicó a media mañana, mediante comunicado de prensa, que en aquellos colegios que recibieron el material, se ampliaría el horario de votación para garantizar las ocho horas establecidas para que las personas pudieran ejercer el voto.

Sin embargo, en algunos colegios el material llegó en horas de la tarde, lo que extenderá el horario hasta pasadas las 10:00 p.m., hora en la que comienza el toque de queda establecido en la isla a raíz a consecuencia del coronavirus.

Delgado catalogó de “desastroso” lo ocurrido en todo el país, pidió la renuncia inmediata del titular de la CEE y volvió a señalar al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por provocar el caos.

“Aquí se ha violentado la democracia y habíamos advertido que esto iba a ocurrir con las enmiendas en el código electoral, y está ocurriendo. El presidente de la comisión tiene que renunciar. No tiene la capacidad para ejercer esta función”, reiteró el candidato del PPD.

“Y la gobernadora es cómplice de todo esto al firmar la ley junto a Thomas Rivera Schatz. Los odios y los rencores que están ocurriendo en el PNP han arrastrado al país detrás de todos ellos. Aquí el PNP han masacrado la democracia de este país. Esto es intolerable y la gobernadora y el presidente del Senado son responsables por el desastre que hay en el país”, sentenció el candidato.