La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maria Dolores “Lolin” Santiago, indicó que unos 70 funcionarios, de un total de 300 activados para viabilizar el voto de los confinados hoy, no recibieron a tiempo los resultados de las pruebas de COVID-19 que se hicieran esta semana como condición para entrar a las cárceles.

Por consiguiente, explicó Santiago, dicha situación provocó los atrasos en el inicio del proceso de votación en algunas instituciones carcelarias como Guayama y Bayamón.

En entrevista con El Nuevo Día, Santiago precisó que desde las 6:00 a.m. de hoy los funcionarios ya estaban listos con sus maletines para moverse a los centros de votación en las cárceles. Según indicó, el plan era que estos funcionarios llegaran a las cárceles con sus certificaciones negativas de COVID-19, pero por problemas en la identificación de unos 70, no pudieron ser localizados y no recibieron los resultados.

“Habíamos coordinado con el secretario del Departamento de Salud (Lorenzo González Feliciano), que fue diligente, con el general de la Guardia Nacional de Puerto Rico (José Reyes), y estuvieron emitiendo las certificaciones de todos los funcionarios responsables que se hicieron las pruebas”, dijo Santiago al precisar que algunos funcionarios recibieron sus resultados por correo electrónico y otros a través de personal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Santiago reconoció que, en complejos correccionales como Guayama y Bayamón, el personal de la Guardia Nacional y del Departamento de Salud asignado para realizar las pruebas en las cárceles a quien las necesitara llegó después de las 8:00 a.m.

“No se reportaron en la hora acordada”, dijo.

Santiago, de otra parte, confirmó información compartida inicialmente por el coordinador electoral de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, en el sentido de que funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD) también atrasaron el inicio de la votación al oponerse a que arrancara el proceso hasta que la totalidad de los funcionarios asignados de La Pava llegara a los centros, a pesar de que los funcionarios del PNP ya estaban completos.