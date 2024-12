Comisionado electoral del PNP adelanta que acudirá al tribunal si Eliezer Molina asegura un escaño en el Senado

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Hasta ahora, el consenso entre los comisionados electorales de los cinco partidos se limita a permitir los votos por ‘Eliezer Molina’, ‘Eliezer Molina Pérez’ y ‘Eliezer Molina Perez’ (sin tilde en el segundo apellido). En declaraciones a la prensa desde la sede del escrutinio general, la presidenta alterna de la CEE sostuvo que no tomará una decisión sobre otras variantes del nombre de Molina hasta conocer si las variantes aprobadas son suficientes para que este logre entrar al Senado.

“Los comisionados tienen que evaluar primero el 100% de los nombres entrados para que ellos adjudiquen. Posterior a esa adjudicación, evidentemente ante la falta de unanimidad, me corresponde a mí resolver” , abundó Padilla Rivera. “Siendo que queda todavía un 20% (de las actas por entrar), había que ver si, en efecto, entra por lo establecido de manera unánime, y sería académico entonces que esta presidenta resuelva alguna controversia porque ya entraría al Senado”.

Mientras, Vega Borges planteó que “la intención del elector no puede estar a la imaginación” , en referencia a las expresiones recientes de Padilla Rivera, quien señaló que respetará la “intención del elector”.

“¿Usted entiende que un elector que escribió ‘Eliezer Molina’ con C no estaba votando por él?” le preguntó El Nuevo Día . “Yo lo que entiendo es lo que dice el Código (Electoral) . El código dice que tiene que escribir el nombre completo, ‘Eliezer Molina’”, contestó.

“En el caso particular de la contienda principal que ha generado el interés y que tiene la posibilidad de entrar, que es el señor Molina, su nombre se escribe con Z, ‘Eliezer’, pero igual si lo vemos con S, entendemos que ‘Eliezer’, con Z o con S, es ‘Eliezer Molina’. Lo hemos visto con C, ‘Eliecer Molina’. ‘Eliezer’ con S o con Z, me parece que es ‘Eliezer’”, comentó, por su parte, Padilla Rivera.