La Oficina del Contralor Electoral (OCE) determinó este jueves que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) no violentaron la Ley 222 para el Financiamiento de las Campañas Políticas luego de que se le imputara coordinar para costear la campaña política del emergente partido político.

Tras la determinación, la OCE archivó la querella presentada en septiembre por el abogado Manuel García Pardo.

“Del examen de la querella y las respuestas provistas por el MVC y el comité SPT no surge que haya controversia en cuanto a la veracidad de los hechos materiales presentados. Nótese que la OCE no entrará en el análisis de las conjeturas realizadas por el querellante o las intenciones que este les adscribe a los hechos, toda vez que ello no le consta al querellante de propio y personal conocimiento”, determinó la OCE.

En su querella, García Pardo argumentó que el presidente de la SPT, Roberto Pagán, coordinó con parte del liderato de ese sindicato para financiar la campaña política del MVC, lo que está prohibido por la Ley 222.

PUBLICIDAD

Además el abogado trajo ante la atención de la OCE las denuncias de parte de la matrícula de la SPT que cuestionaba y está en conta de que el sindicato avale al MVC. La OCE determinó que no tiene jurisdicción sobre ese asunto.

“Según enmendada, no hay remedio que se pueda obtener bajo dicho estatuto (Ley 222). Lo anterior no deja sin remedio a los empleados afiliados al SPT y a los empleados públicos no afiliados al SPT, a quienes se les descuenta una cuota por servicios, que no estén de acuerdo con los gastos con fines electorales incurridos por dicho sindicato”, lee la determinación.

“Según surge de la jurisprudencia federal, quienes no estén de acuerdo con los gastos para expresión política en los que incurra el SPT a través del comité SPT, deben usar y agotar los mecanismos de gobernanza internos que provea la SPT para canalizar sus reclamos”, agrega el documento.

La OCE, pese a su decisión, determinó también someter a auditoría este asunto.

“Esta determinación no constituye un impedimento para que la OCE tome las medidas que correspondan a tenor con la Ley 222 si encuentra evidencia de ocurrencia de coordinación de gastos, ya sea al realizar sus auditorías o durante cualquier otra investigación que se inicie a partir de documentos autenticados y/o de declaraciones de personas con propio y personal conocimiento de hechos que apunten a la coordinación de gastos entre cualquier persona natural o jurídica, esté o no registrada como un comité, y un comité de campaña”, advierte la OCE, dirigida por Walter Vélez.