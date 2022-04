Tras múltiples reclamos de algunos líderes y en medio de la controversia que ha provocado el proyecto que busca restringir el aborto, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, se dispone a convocar para después de la Semana Santa al cuerpo regente de la colectividad, que no se reúne desde septiembre del año pasado.

“El presidente de nuestro partido, José Luis Dalmau Santiago, junto a los vicepresidentes, Carlos Delgado Altieri y Carmen Maldonado, discutieron los asuntos públicos que han trascendido en días recientes. Sobre la solicitud de convocar la Junta hecha por la vicepresidenta, el presidente planteó que ya está en calendario la próxima reunión ordinaria del cónclave, por lo cual no es necesaria una autoconvocatoria y la vicepresidenta ha acogido esa posición”, dijo el secretario general de la Pava, Ramón Luis Cruz en declaraciones escritas.

A preguntas de este medio, aclaró que no hay fecha pautada “porque está coordinando para que esté todo el mundo presente”. La Junta de Gobierno de la palava se compone se 36 miembros.

“En aras del bien del partido así como de escuchar nuestra base sobre los diferentes temas que provocan discusión y diferencias de pensamiento, los tres estarán anunciando estrategias para procurar la discusión interna entre los populares”, dijo Cruz Burgos.

La reunión surge luego de que varios líderes del PPD pidieran públicamente un cónclave de la Junta de Gobierno e incluso que se autoconvocara.

“Creo que nuestro liderato tiene que sentarse a escuchar la base del partido, las damas de nuestro partido. Igualmente, escuchar las expresiones del pueblo”, dijo en entrevista radial (Radio Isla) la vicepresidenta del PPD y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien fue de las primeras en pedir el cónclave.

Sostuvo que el proyecto del Senado 693 que busca limitar el aborto a 22 semanas de embarazo debe ser atendido de manera “responsable no a la prisa como se han llevado mucho de los procesos”. La medida es de la autoría, entre otros legisladores, del presidente del PPD.

Calificó las expresiones de Dalmau como un “insulto” cuando dijo que son “asesinas” aquellas mujeres que terminan un embarazo.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, en entrevista telefónica secundó el pedido de la vicepresidenta del PPD.

“Yo apoyo a Carmen Maldonado. No soy parte de la Junta, pero creo que se nos está yendo de las manos este asunto y cuando eso sucede es menester que nos sentemos a la mesa. Comenzamos a opinar personas que no tienen unas estadísticas a mano. Este es un tema tan y tan sensible que cualquier cosa que digamos puede herir a cualquier persona”, afirmó.

En días recientes, líderes del PPD como Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla se distanciaron del proyecto y de las expresiones que hizo Dalmau.

“Ha llegado el momento que, de manera inmediata, en este caso estoy hablando de la Junta, el presidente convoque una reunión de emergencia”, recalcó Maldonado.

Cruz Burgos confirmó que el cuerpo rector de la Pava no se reúne desde el 21 de septiembre del año pasado. Las reuniones previas fueron en febrero y marzo del 2021.

Dalmau hoy no contestó llamadas de este diario.

El representante Jesús Manuel Ortiz también exigió una reunión del cuerpo regente de la Pava.

“Yo creo que es importante que podamos -como cuerpo rector- tener una conversación sobre lo sucedido en los próximos días para saber todo el tracto que ha seguido la medida y que podamos como representantes de la institución tener una conversación con el presidente”, apuntó.

“Me parece que esa conversación se debe dar. No solamente de este tema, pero sobre otros asuntos que también involucran los pustulados y procesos del partido”, agregó.

De hecho, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández recalcó que el proyecto del Senado 693 no es uno programático del PPD.

“Yo estimo que deberíamos tocar varios temas adicionales. Por ejemplo, si podemos celebrar una conferencia legislativa junto con la Asociación de Alcaldes para trazar los temas de cara a este año y así evitar todas estas situaciones que estamos viviendo”, sostuvo.

Consejos para Dalmau

Sugirió a Dalmau, como pesidente del PPD, que discuta con la Junta de Gobierno la medida.

Mientras que Ortiz le recomendó a Dalmau apostar por el diálogo interno.

“Yo creo que el diálogo interno es sumamente necesario y nadie puede temerle a eso y no es que piense que él (Dalmau) le tema. Creo que nos incluye a todos”, puntualizó.