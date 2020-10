Un grupo de candidatos por acumulación en la Legislatura por el Partido Popular Democrático (PPD) cuestionó esta mañana el alegado silencio del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ante un sinnúmero de escándalos que han sacudido el país durante estos pasados cuatro años de gobierno penepé.

En esencia, los candidatos Jesús Manuel Ortiz, Luis Vega Ramos, Gabriel López Arrieta, Juan Zaragoza, Keyliz Méndez y Enid Monge, además del secretario del PPD, Carlos Bianchi, procuraron vincular a Pierluisi en básicamente todos los escándalos y actos de corrupción de este cuatrienio, ciertamente controlado por el PNP con mayoría en la Legislatura y la gobernación, primero con Ricardo Rosselló y luego con Wanda Vázquez.

“Lo que le resta seriedad es que Pedro Pierluisi no haya tomado ninguna acción pública o repudiara los actos de corrupción. No ha dicho nada, no se ha expresado. Ha habido arrestos, señalamientos, referidos al Departamento de Justicia, al Fiscal Especial Independientes, investigaciones en el Tribunal Federal y Pedro PIerluisi no ha dicho nada, ha sido cómplice”, manifestó Bianchi. Esto precisamente cuando se le preguntó si la denuncia pública en contra del candidato penepé perdía seriedad cuando se le vinculó con las contrataciones en la Autoridad de Energía Eléctrica de Whitefish y Cobra, además de los actos de corrupción en el Departamento de Educación y la Administración de Servicios de Salud, las compras de pruebas fatulas de COVID-19 y las irregularidades en los programas dirigidos a asistencia para damnificados tanto de los huracanes Irma y María como los terremotos del suroeste.

Durante gran parte de esos eventos Pierluisi trabajaba en el sector privado con un bufete que asesoraba la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Y en septiembre de 2019 tenemos el vídeo en que Pedro Pierluisi, con todo lo que él sabía, dijo que no se arrepentía de haber apoyado a Ricardo Rosselló”, dijo Bianchi.

Mientras, Vega Ramos machacó en el rol de Pierluisi como asesor legal de la JSF y cómo entre 2017 y 2018 facturó casi $1 millón a la entidad federal. De hecho, denunció que se desconoce el bono que recibiera Pierluisi cuando renunció al bufete contratado por la JSF.

“Asesoraba a la JSF cuando la JSF atacaba a la Universidad de Puerto Rico, los asesoraba cuando coordinaron el pago de deuda a Cofina y los asesoraba cuando preparaban el plan de ajuste de deuda”, expresó Vega Ramos. “¿Cómo se puede zapatear ahora?”, cuestionó.

Por su parte, López Arrieta, aspirante por Acumulación a la Cámara de Representantes, cuestionó por qué Pierluisi no denunció la fallida respuesta del gobierno a los terremotos.

“¿Dónde ha estado el licenciado Pedro Pierluisi para denunciar el mal manejo y la falta de responsabilidad del Gobierno en atender este tipo de situaciones”, dijo López Arrieta. “Pedro Pierluisi ha estado callado”, añadió.

Monge, en cambio, cuestionó la presunta inacción del Pierluisi mientras cerca de 40 figuras vinculadas al gobierno de Pedro Rosselló eran procesado a nivel estatal y federal. Pierluisi fue secretario de Justicia de Rosselló durante la primera administración del exgobernador.

Según la aspirante a la Cámara por Acumulación, la presunta inacción del aspirante penepé a La Fortaleza en la década del noventa como su silencio luego de las acusaciones por corrupción contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, lo convierten en cómplice.

Mientras, Ortiz, quien aspira a un segundo turno como representante por acumulación, cuestionó en silencio del candidato del PNP mientras las autoridades federales acusaban criminalmente a la exadministradora de Ases, Ángela Ávila. Añadió, aunque sin identificar a nadie por nombre, que ciertas figuras envueltas en las fallidas compras de pruebas COVID-19 al gobierno forman parte del equipo de Pierluisi.

“Pedro Pierlusi tiene que explicarle al país por qué guardó silencio en momentos en que vimos un intento burdo de un grupo de inescrupulosos”, argumentó Ortiz.

En el caso de Zaragoza y Méndez, quienes aspiran a cargos por acumulación en el Senado y la Cámara, respectivamente, centraron sus denuncias en cómo Pierluisi, según ellos, también ha guardado silencio en medio de irregularidades y acusaciones criminales que han tocado a figuras ligadas a los cuerpos legislativos.