Con 18 años y 33 días de nacido, Edwin José Cornier Colón se convirtió, el pasado 3 de noviembre, en la persona más joven en ganar un escaño legislativo en Puerto Rico.

Específicamente, a partir de enero, el joven ocupará una silla en la Asamblea Legislativa de Aguadilla representando al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Estoy eternamente agradecido con los que me apoyaron y dieron la milla extra en esta carrera, desde los funcionarios de colegio hasta los voluntarios en las caminatas y repartiendo ‘flyers’. Seré el único asambleísta municipal de Victoria Ciudadana en Aguadilla y eso me llena de mucho orgullo”, declaró en entrevista con El Nuevo Día.

Cornier Colón, quien cursa su primer año de bachillerato en Geología en la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), se estrenará como asambleísta en una coyuntura histórica. Tras ocho cuatrienios (32 años) de poderío, el Partido Nuevo Progresista (PNP) perdió la alcaldía frente al Partido Popular Democrático (PPD). Pero, según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la contienda irá a recuento, ya que la ventaja de Julio Roldán sobre la incumbente Yanitsia Irizarry es de apenas 75 votos.

El panorama en la nueva Asamblea Legislativa también luce apretado, con ocho asambleístas del PPD, siete del PNP y Cornier Colón, quien dijo ser consciente de que “podré ser el voto decisivo en muchas ocasiones”.

Cornier Colón propondrá la revitalización del casco urbano y otros espacios en Aguadilla. (Suministrada)

“La forma de trabajar va a ser totalmente diferente. En la historia (política) de Aguadilla, no ha habido una persona tan joven como yo ni una Legislatura tan dividida como la que tendremos en enero. Me vislumbro con muchas alianzas y mucho diálogo con los demás legisladores municipales. Habrá que hacer alianzas y, si es por el bien de Aguadilla, yo estoy dispuesto a hacerlo”, afirmó el joven, quien ya ha tenido conversaciones con varios de sus futuros colegas asambleístas.

“Pero cuando me toque fiscalizar, también lo haré. Que eso quede bien claro”, agregó.

Su agenda de trabajo

Cornier Colón indicó que, en los primeros 100 días tras jurar al cargo, quiere enfocar su trabajo en propuestas de transparencia municipal, “porque todos los ciudadanos se merecen saber qué está pasando en Aguadilla”.

En esa línea, su interés es que, de ser posible, se publiquen los salarios de todos los empleados municipales y los contratos otorgados durante los pasados 10 años.

“Puede que haya cosas que no estén bien en Aguadilla, pero si no hay nada malo, no debe haber oposición a que esta información sea pública y transparente. Las personas tienen derecho a saber”, afirmó.

Cornier Colón cursa su primer año de bachillerato en Geología en la UPR de Mayagüez. (Suministrada)

A corto y mediano plazo, Cornier Colón quiere “ayudar a los más necesitados”. Resaltó que, en Aguadilla, aún quedan personas “sin techo seguro” tras el paso de los huracanes Irma y María, en 2017, y hay “un problema bien grande” de deambulantes.

“Quiero darles más poder a las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, que hay varias en Aguadilla, para que sigan ayudando a estos sectores. Estas organizaciones ya tienen proyectos para llevarles medicinas y alimento a los más necesitados, pero podrían hacer más si reciben más recursos”, dijo.

Otra propuesta del joven es impulsar el ecoturismo o turismo de naturaleza. Resaltó que, en países como Costa Rica, por ejemplo, esta industria deja $40 millones anuales en ingresos, y “nosotros tenemos recursos naturales que nos permitirían devengar tanto o más que eso”.

Dijo que impulsará el establecimiento de compañías de deportes acuáticos y la promoción de Aguadilla como destino ecoturístico, una práctica que, a su juicio, no abona al cambio climático porque “no dañamos el ambiente”.

Para mejorar la economía, Cornier Colón propondrá revitalizar el casco urbano de Aguadilla, “donde hay muchas estructuras en abandono”, y fomentar actividades en las que agricultores y artesanos, entre otros grupos, puedan vender sus productos.

También, impulsará que el ayuntamiento dé exenciones contributivas a comerciantes locales por los primeros $5,000 en ventas. El único requisito para recibir la exención, dijo, es que abran sus negocios en el casco urbano. “Eventualmente, el municipio cobrará sus patentes e impuestos, pero lo más importante es que esta es una opción rápida y segura para traer actividad económica al casco urbano”, indicó.

En términos de infraestructura, señaló que, en Aguadilla, se registran apagones “casi a diario”, por lo que promoverá la instalación de nuevos postes del tendido eléctrico. Su aspiración es a que estos trabajos puedan realizarse a través de una compañía municipal (de nueva creación).

“Todo esto lo podemos lograr con alianzas y hablando con evidencia. Los números no mienten”, sostuvo.

El momento decisivo

“A mí, siempre me ha gustado la política. Para las elecciones (generales) de 2012, recuerdo que me sentaba a ver cómo los candidatos hacían campaña y cómo se divulgaban los resultados. Desde la política, con los proyectos que presentes y apruebes, es que uno puede ayudar a las masas y por eso siempre me ha interesado”, expuso Cornier Colón.

Contó que su momento decisivo para aspirar a la Asamblea Municipal de Aguadilla fueron los eventos del verano de 2019, que desembocaron en la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Si algo nos afecta, como la corrupción en el gobierno, tenemos que hacer algo para cambiarlo. Votar no es suficiente. Hay que estar en el gobierno para hacer el cambio. Por eso, en diciembre de 2019, me decidí a radicar mi candidatura”, dijo el joven, quien prevé hacer una segunda concentración en Ciencia Política en el RUM.

Cornier Colón junto a la excandidata a la gobernación por el MVC Alexandrá Lúgaro. (Suministrada)

Dijo que optó por una candidatura bajo la insignia de Victoria Ciudadana porque, tras los eventos del verano de 2019, comprendió que las dos colectividades que se han alternado la gobernación –PPD y PNP– son responsables de la crisis en la isla y el pueblo se merece un cambio.

“Además, en Victoria Ciudadana, me gusta la forma en la que escogen a los candidatos (mediante asambleas). Somos todos ciudadanos normales, profesionales, que no estamos acostumbrados a correr campañas políticas, sino a buscar los mejor para el país. Me pude identificar con los demás candidatos y por eso escogí a Victoria Ciudadana”, explicó.

Además de estudiante universitario y futuro asambleísta municipal, Cornier Colón es atleta y practica el deporte de “stand-up paddle”. De hecho, es miembro del equipo nacional y, hace un año, representó a la isla en el mundial celebrado en El Salvador. También, es miembro de la Federación de Surfing de Puerto Rico.