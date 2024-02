Decisión sobre el futuro de la candidatura independiente de Eliezer Molina podría tener que esperar hasta la próxima semana

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Precisó que podrían darse dos escenarios: en el primero, la decisión recaería en el secretario de la CEE, Rolando Cuevas ; en el segundo, la discusión se elevaría al pleno del ente para que el asunto sea evaluado por los comisionados electorales. La próxima reunión será el 8 de febrero , según Santo Domingo, quien opinó que la decisión de certificar o no a Molina debe recaer sobre Cuevas.

Agregó que, según la información provista por su personal en la junta de balance electoral, Molina no presentó el jueves los documentos que debía someter “acreditando que estaba en trámite la recolección de documentos ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Departamento de Hacienda ”.

Por su parte, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad , Nelson Rosario , sostuvo que, con toda probabilidad, la determinación tenga que esperar a la semana que viene, pues Cuevas no está en Puerto Rico. Sobre este particular, Santo Domingo mencionó que el secretario de la CEE le acompaña en El Salvador , como observadores de la elección presidencial de este domingo, 4 de febrero. Regresarán a la isla el lunes.

El Nuevo Día intentó contactar a Molina, pero, al momento de esta publicación, no obtuvo respuesta.

Molina cumplió con la entrega de los 1,491 endosos que el Código Electoral requiere antes de la fecha límite del 15 de febrero. El miércoles, Padilla Rivera indicó que, si se estipula que no cumplió con la entrega de documentos exigidos, no será certificado, a pesar de haber cumplido con los endosos.

“Pero, por la impresión que me da, quieren traerlo a los comisionados para que tomemos una determinación. En el caso de no haber consenso –que no lo va a haber–, nuevamente decide la presidenta”, añadió.