El Departamento de Justicia confirmó hoy, jueves, mediante declaraciones escritas, que investiga la denuncia de hostigamiento sexual presentada el 3 de mayo por una empleada del Municipio de Trujillo Alto contra el alcalde Pedro Rodríguez González.

“Confirmamos que la División de Integridad Pública y Asunto del Contralor del Departamento de Justicia inició una investigación en torno a las denuncias realizadas por una empleada del Municipio de Trujillo Alto de presuntas actuaciones de hostigamiento sexual por parte del alcalde Pedro Rodríguez González y otros funcionarios. Para garantizar la pureza del proceso, no emitiremos declaraciones adicionales hasta que culmine la investigación”, resaltó el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en el escrito.

La fémina radicó la denuncia ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC), y en el documento detalló un presunto patrón de hostigamiento sexual perpetrado por el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

La perjudicada señaló, además, que un oficial de alto rango de la Policía Municipal de Trujillo Alto le realizó comentarios de índole sexual, y que fue objeto de represalias y de persecución al no acceder a los supuestos avances de Rodríguez González.

El también exrepresentante y exsenador ganó la elección especial celebrada el 16 de julio de 2022 para llenar la vacante que José Luis Cruz Cruz dejó al renunciar a su escaño luego de declararse culpable en la esfera federal por cargos de corrupción gubernamental.

La denuncia, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, sostiene que el supuesto acoso comenzó, precisamente, entre junio y julio de 2022, mientras Rodríguez González se encontraba en campaña para la elección especial.

La perjudicada indicó que el patrón comenzó con miradas “de manera lujuriosa” y comentarios en los que cuestionaba la razón de que “una mujer tan bella estaba tan seria”. Una vez Rodríguez González gana la elección, según la denuncia, el supuesto patrón continuó con “saludos inapropiados asociados con invitaciones a encuentros sexuales” y miradas a las áreas íntimas de la querellante.

El hostigamiento aumentó en septiembre de 2022, cuando Rodríguez González supuestamente comenzó a llamar a la perjudicada a su número personal, y le cuestionaba por qué no contestaba sus llamadas. Según la querella, en una ocasión, el mandatario municipal llamó a la mujer por videollamada y la invitó a su casa en Florida, mientras le mostraba cómo se masturbaba, situación que la mujer describió como “incómoda y hostigante”.

La querellante alega que Rodríguez González, además, la llamaba cuando esta tenía una licencia por enfermedad. En ese tiempo, también le enviaba mensajes con “emojis de ojitos por la aplicación Messenger insinuado que quería verme”.

“Debido a que no he accedido a los constantes avances sexuales del señor Rodríguez (González), he sido víctima de persecución, invitaciones no deseadas de índole sexual, no se me envía a recibir adiestramientos, se me ha cambiado de turno...”, dijo la mujer.

La noticia de la querella del alegado patrón de acoso fue confirmada el 8 de mayo por el propio alcalde Rodríguez González, quien dijo sentirse “confiado en que no he cometido ningún acto ilegal ni inmoral”. Afirmó, entonces, que no emitiría comentarios adicionales sobre la denuncia.

Por su parte, líderes del PPD discutían el miércoles si Rodríguez González debía ser relevado de sus funciones mientras se dilucidan las acusaciones en su contra.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, alcalde de Villalba y candidato a la presidencia del PPD, Luis Javier Hernández, dijo a El Nuevo Día que su recomendación al actual presidente y líder del Senado, José Luis Dalmau Santiago, es que “mientras se da esa investigación, él (Rodríguez González) quede relevado de toda función política en el partido”.

Mientras, el primer vicepresidente de la colectividad y excandidato a la gobernación, Carlos Delgado Altieri, catalogó las acusacione contra Rodríguez González como “muy lamentables”.

“Es una situación que obviamente afecta políticamente al partido y a la ciudad de Trujillo Alto”, sostuvo el también exalcalde de Isabela.

“A mí no me cabe duda que el partido Popular, con su nuevo reglamento, que es un reglamento agresivo en términos de asuntos como este, pues se va a aplicar en toda su dimensión y obviamente hay que dar espacio en estos próximos días en el desarrollo de esta noticia y cómo se va a atender por el Departamento de Justicia o las entidades que tengan que entrar”, agregó Delgado Altieri.