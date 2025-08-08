Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
87°ligeramente nublado
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Descartan impugnación al domicilio de uno de los candidatos a la elección especial por la alcaldía de Gurabo

El comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, indicó que la junta local tomó la decisión unánimemente

8 de agosto de 2025 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vacante en la poltrona gurabeña surgió tras la renuncia de Rosachely Rivera Santana, quien pasó a ser la secretaria del Departamento de Estado. (Ramon "Tonito" Zayas)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La junta que se constituyó para la elección especial en la que se escogerá el nuevo alcalde o alcaldesa de Gurabo rechazó unánimemente una denuncia en la que se alegaba que Joenathan Guzmán Medina no residía en el municipio que aspira a dirigir, informó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

RELACIONADAS

“La decisión fue unánime y decidieron específicamente que ellos no tienen que resolver esa controversia, que esa controversia ya se supone que el partido pasó juicio sobre los criterios de los candidatos”, indicó el líder novoprogresista, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Vega Borges sostuvo que, por tratarse de una decisión unánime, no intervendrá en lo acordado por la junta local, que tiene representación de cada uno de los candidatos certificados para la elección especial, y señaló que cualquiera que no esté conforme con lo acordado puede recurrir al tribunal, que es la única entidad que puede detener una elección.

La denuncia fue presentada por John Corales, quien aspira a la alcaldía de Gurabo por nominación directa y presentó una declaración jurada en la que alegaba que Guzmán Medina tenía su residencia principal en Río Grande.

“Guzmán Medina, candidato número tres (3), NO reside en el municipio de Gurabo, aunque se encuentra inscrito en dicho municipio por bastante tiempo. NO tiene servicios registrados de agua y energía eléctrica como servicio residencial en Gurabo”, alegó Corales en el documento, publicado por la estación WALO Radio.

Para la elección especial, se certificaron tres candidatos: la representante Vimarie Peña Dávila, el maestro plomero Radamés Ortiz Peña y Guzmán Medina, quien es policía municipal en Caguas.

La vacante en la poltrona gurabeña surgió tras la renuncia de Rosachely Rivera Santana, quien pasó a ser la secretaria del Departamento de Estado de la administración de Jenniffer González. En las pasadas elecciones, la exalcaldesa revalidó con el 79.22% de los votos y actualmente apoya a la legisladora Peña Dávila para que se convierta en la nueva ejecutiva municipal.

La elección especial comenzó este viernes con el voto emitido por 24 confinados y continuará en la votación presencial, que se llevará a cabo este domingo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Esperamos que participen aproximadamente de 3,000 a 4,000 electores afiliados al Partido Nuevo Progresista. Aproximadamente, ya como a las 5:00 p.m., debemos de tener unos resultados con más del 80 y pico por ciento de los colegios reportados”, sostuvo Vega Borges.

Tags
GuraboCEEPNPAníbal Vega BorgesRosachely Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: