Rosachely Rivera juramenta como secretaria de Estado y promete “hacerlo bien”

“Al pueblo de Gurabo, gracias por todo su apoyo y comprensión, y a mi familia y amigos que me han acompañado durante toda mi carrera pública. Hoy, vivo un momento importante en mi vida. Como dije antes, acepto esta encomienda con el propósito firme de traer al Departamento de Estado una gestión que lo acerque más a la gente y una visión de apertura a todos aquellos grupos a los que me toca servir desde esta posición” , afirmó.

Rivera fue la tercera nominada a la secretaría de Estado en lo que va de cuatrienio, luego de que la primera selección de la gobernadora, Verónica Ferraiuoli, no progresara por no cumplir a tiempo con su responsabilidad contributiva. Luego, González nominó a Arthur Garffer, actual secretario de Seguridad Pública, quien no contaba con el requisito constitucional de residencia.