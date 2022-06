Aunque la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aspire en el 2024 a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Pedro Pierluisi seguirá adelante con su intención de ir a la reeleción y quedarse en La Fortaleza un cuatrienio adicional, según reveló este miércoles.

“Este partido es un partido democrático, no de nombre, de hecho. Yo ya he participado en dos primarias a la gobernación en este partido. No vislumbro que tendremos una primaria a la gobernación. Lo digo con el mayor respeto. No lo vislumbro (una aspiración de González a la gobernación) porque veo que todos estamos bien enfocados en que revalide el equipo. Es decir, que se retenga la gobernación, la comisaría residente, que retomemos el control de Cámara y Senado, y tengamos, por lo menos, una mayoría de todas las alcaldías”, dijo el presidente del PNP a preguntas de El Nuevo Día durante una rueda de prensa en la sede del partido en San Juan.

Reconoció que hay seguidores penepés que pueden alentar “por lo bajo” a su líder favorito para que se lance y aspire por una candidatura a la gobernación.

“Y quizás, se ponen impacientes y dicen ‘vamos, que sea ahora. No esperemos cuatro año’. Pero yo, si me preguntan, genuinamente no lo veo venir. No lo veo venir. Aquí estamos enfocados en hacer la obra que siempre ha distinguido este partido”, sostuvo Pierluisi.

Si la comisionada residente se lanzara a buscar la candidatura a la gobernación del PNP, ¿usted se enfrentaría a ella?, cuestionó El Nuevo Día.

“Ah, ya mi decisión está tomada. Yo lo he dicho. En arroz y habichuelas, aquí hay obra para cuatro años. Llevamos un año y medio. Me quedan exactamente seis años, seis meses y dos días en la gobernación”, afirmó Pierluisi arrancando aplausos de las huestes del PNP.

Las respuestas de Pierluisi se produjeron en el comité central de la Palma donde anunció el equipo de funcionarios que aspira a dirigir el organismo de Servidores Públicos Progresistas del PNP. Se trata de Jaime “Jaimito” Torres Rodríguez, Ana Feliciano y Enrique “Kike” Ruiz Gerena. El PNP se encuentra en el proceso de reorganización luego de aprobar su Reglamento General.

Cuestionado sobre las finanzas del PNP, cuyo balance asciende a $20,123.80, Pierluisi reconoció que las mismas distan de las suyas que superan los $700,000. Destacó que a medida que se acerque el año electoral hará esfuerzos para aumentar los recaudos de la Palma. “Nosotros lo que tenemos son las finanzas del partido en orden. Como no tenemos grandes gastos, se está recaudando para cubrir los gastos que tenemos. Cuando se vaya acercando el año electoral es que uno aumenta la intensidad de esos recaudos”, explicó.

Sobre qué estrategias está implementando el PNP para allegar a electores que favorecen la estadidad, pero no votan por la colectividad, Pierluisi dijo que visitan toda la isla llevando el mensaje de que impulsan el ideal a través de la iniciativa congresional para hacer un plebiscito entre la independencia, la estadidad y la libre asociación.

“Lo que estamos haciendo consecuentemente y consistentemente es llevar el mensaje de la estadidad porque ese es el más poderoso. Ahora, por iniciativa de nuestro secretario de asuntos ideológicos, José Aponte, se están llevando a cabo tertulias por diferentes partes de Puerto Rico y estamos enfocados en el proyecto de consenso. Esa igualdad les aplica a todos sean moderados, sean liberals. Es una igualdad que nos asiste a todos”, apuntó.

El secretario general del PNP agregó que además han creado grupos que pertenecen al Directorio para allegar estadistas. Por ejemplo, el grupo de veteranos, miembros de la comunidad LGBTTQ, un comité de inmigrantes y otro de agricultores.

Pierluisi, entretanto, aseguró que el PNP está “sólido” y aprovechó la ocasión para comentar la división que exhibe el Partido Popular Democrático entre los presidentes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández.

“Nunca había visto a un penepé atacar tan duro a un popular como lo que he visto en estos días (entre Dalmau y Hernández)”, afirmó.