Los 13,795 sobres con papeletas de votos de añadidos a mano ya fueron verificados y adjudicados durante el escrutinio general, pero en ese ejercicio no se consideraron 6,229 electores que votaron por adelantado por correo, lo que impidió cotejar si alguno de esos sufragios se emitió dos veces, reconoció el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

Los 6,229 sobres en los que se enviaron papeletas de voto adelantado que aparecieron en días recientes en seis maletines no estaban incluidos en la lista que se usó para corroborar qué electores ya habían votado y, por ende, no tenían derecho al voto añadido a mano.

Los seis maletines sellados aparecieron a las afueras del coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde se lleva a cabo el escrutinio electoral.

“Esos maletines se colocaron allí, en esa área, el 11 de noviembre y, desde el 11 de noviembre, permanecieron allí hasta el 4 de diciembre, que los encontró allí un funcionario del tercer partido (el Partido Independentista Puertorriqueño)”, explicó Rosado Colomer.

“Así que la información de esos sobres, los que no habían sido entrados al sistema, no estaba disponible cuando se hizo el ejercicio de añadidos a mano. Si en efecto hubo o no hubo, dentro de esos 6,229, algún doble voto, pues eso conlleva un ejercicio adicional que habrá que hacer posterior”, agregó.

Aclaró que el voto añadido a mano se verificará de nuevo cuando finalice el escrutinio porque no detendrá esos trabajos que, al momento, están atrasados. “No podemos, ahora mismo, reiniciar el escrutinio, reiniciar el trabajo de añadido a mano”, sostuvo el presidente de la CEE.

Recalcó que, de hallarse un voto doble, lo llevará ante las autoridades estatales y federales, ya que es un delito. “Creo que, aunque no cambie el resultado, lo responsable es presentar la querella si uno tiene una sospecha fundada de que se cometió delito”, enfatizó.

“Pero, ahora mismo, no creo que tengamos el ‘manpower’ (fuerza laboral) para hacerlo, particularmente, en la etapa en que estamos porque ya hasta añadido a mano lo removimos de la arena (del coliseo) para añadir más mesas”, abundó.

Rosado Colomer entregó el miércoles, a los comisionados electorales, copia de los vídeos de seguridad captados el 4 y 11 de diciembre del lugar en el fueron hallados los 6,229 sobres de voto adelantado por correo.

“Lo que surge de los vídeos es que empleados de mantenimiento estaban recogiendo el área, y allí lo ubicaron. El 4 de diciembre, un funcionario del tercer partido está en el área fumándose un cigarrillo e identifica los maletines, y ahí es que nos encontramos. Se lo di a los comisionados (los vídeos) para que ellos puedan tomar una decisión”, explicó.

Aseguró que la lista con la que se coteja la posibilidad de doble voto se actualiza a diario para incluir los nombres de los electores cuyas papeletas llegan por correo. La CEE recibirá papeletas votadas por correo hasta que finalice el escrutinio, según dispone el Código Electoral, pero deben tener matasellos del 3 de noviembre o antes.

“Hasta ahora, tengo que decir que no se ha presentado ningún voto doble, así que si fuéramos a las probabilidades, la probabilidad de que ocurra un voto doble sería basada en la experiencia bien baja porque todavía no se ha confirmado que hayamos encontrado un voto doble”, puntualizó.