Un total de 220 maletines faltan por prepararse y otros 1,399 tienen que ser revisados para que el Partido Nuevo Progresista (PNP) pueda completar la primaria que inició el domingo pasado.

Así lo informó hoy Edwin Mundo, coordinador electoral de la campaña de Pedro Pierluisi, quien aspira a conseguir la candidatura a la gobernación por la Palma.

Señaló que los maletines que faltan por prepararse quedaron pendientes cuando se suspendió la primaria en la tarde del domingo, y corresponden a los precintos de Río Grande (101) a Trujillo Alto (110).

“Estamos en la etapa de que ayer se recibieron todos los que estaban en la calle. Hoy vamos a tratar de embalar los maletines que no se pudieron completar el pasado domingo, cuando llegó la orden de los presidentes de los partidos de detener el proceso”, sostuvo Mundo.

“Tenemos las papeletas necesarias desde el pasado viernes. El pasado sábado fue que llegaron las papeletas de la elección especial, que fue lo que atrasó todo este asunto”, agregó. “Tenemos que hacer 220 maletines, que se harán entre hoy y mañana”.

Asimismo, señaló que necesitan "revisar los maletines que no se utilizaron a ver si están en condiciones, si no los abrieron, si faltan o no faltan papeletas".

“ Todo nos debe tomar dos días. Creo que es ilógico pensar que antes del viernes o el sábado se pueda volver a votar ” Edwin Mundo

"Vamos a hacerlo domingo (16 de agosto). Lo hacemos con calma, lo revisamos todo y estamos preparados para atender a cada puertorriqueño", afirmó.

A eso de las 11:30 de la mañana se reanudó la preparación de los maletines, que desde esta madrugada estaban sin ser tocados en el Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones en Hato Rey.

En el mismo lugar están los maletines que no se usaron el domingo. En cambio, los maletines con los votos emitidos el domingo están almacenados en el Coliseo Roberto Roberto Clemente, en Hato Rey.

Solo faltaban por mover al coliseo los votos de Culebra, que todavía estaban en una guagua estacionada en el Centro de Operaciones de la CEE.