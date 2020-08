La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Evelyn Vázquez, solicitó este martes al Tribunal Supremo de Puerto Rico que ordene un nuevo proceso primarista tras la debacle electoral del pasado domingo por la falta de papeletas en la mayoría de los colegios electorales del país.

Para la también aspirante al Senado por Acumulación, el proceso de votación está “contaminado y viciado de irregularidades”.

Relató que, por ejemplo, en el distrito de Mayagüez una cantidad significativa de personas no pudieron votar, ya que cuando llegaron a los colegios no había papeletas y se marcharon. También dijo que hubo confusión entre los electores cuando se anunció la suspensión del proceso electoral en las unidades de votación que no tenían papeletas. Según Vázquez, en Mayagüez las votaciones comenzaron a las 3:00 p.m., contrario a la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“No podemos privar de su voto a estos electores, quienes tenían la intención de votar y ser parte de la determinación que decidiera los candidatos que habrían de representar a ambos partidos políticos en estas elecciones de noviembre. El proceso está contaminado y viciado de irregularidades, tanto así que, a los electores y muchos candidatos, ha afectado directamente como lo es el caso de esta servidora. Nuestro distrito es Mayagüez-Aguadilla y nuestros electores no pudieron, en su mayoría, ejercer el derecho al voto y, obviamente, esto debilita cualquier candidatura”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Asimismo, condenó la filtración de los resultados de los colegios que sí pudieron abrir a los electores.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Carlos Delgado Altieri toma las papeletas correspondientes para ejercer su derecho al voto.

Llegada de Wanda Vázquez al Centro Sor Isolina Ferré en Caimito para ejercer su derecho al voto durante las primarias.

Pierluisi ejerció su derecho al voto en la escuela Rafael Labra en Santurce acompañado de su hijo Michael Pierluisi. (Vanessa Serra Diaz)

Carlos Delgado Altieri presenta la papeleta en la que votó por su candidatura a la gobernación.

El precandidato a la gobernación por el PPD Eduardo Bhatia espera por su turno para ejercer su derecho al voto durante las primarias. ([email protected])

Momento en el que el el precandidato a la gobernación por el PPD Carlos Delgado Altieri llega para ejercer su derecho al voto durante el proceso primarista.

La gobernadora incumbente, Wanda Vázquez Garced, presenta la papeleta en la que respalda su candidatura para el próxima cuatrienio.

El precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, presenta la papeleta en la que respalda su candidatura para el próxima cuatrienio. (Vanessa Serra Diaz)

Wanda Vázquez Garced toma las papeletas para ejercer su derecho al voto más tarde de lo previsto debido a la tardanza en la entrega de papeletas.

La alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación por el PPD recibe las instrucciones para completar su voto tomando las medidas contra el COVID-19. (Ramón "Tonito" Zayas)

A su llegada a una escuela en Cupey donde ejerció su derecho al voto, la precandidata a la gobernación por el PPD Carmen Yulín Cruz criticó el caos en la entrega de papeletas para el proceso primarista. (Ramón "Tonito" Zayas)

Carmen Yulín Cruz fue la primera precandidata a la gobernación en solicitar la suspensión de las primarias. (Ramón "Tonito" Zayas) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

“La mayoría de nuestros electores, quienes favorecen la candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez y de esta servidora, están en el distrito Mayagüez-Ponce. No puede haber un balance en los números que se han adelantado, ilegalmente, para favorecer otras candidaturas. El proceso está totalmente viciado y le pedimos muy respetuosamente a nuestro máximo foro judicial que evalué la posibilidad de permitirle a todos los electores, que no pudieron votar, a que puedan hacerlo y, de esta forma, garantizarle los derechos que le brinda nuestra Constitución”, acotó.

Los precandidatos a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, así como los precandidatos a La Fortaleza por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri y Eduardo Bhatia, demandaron a la CEE.

Pierluisi, Delgado Altieri y Bhatia reclama que se cuenten e informen los resultados de la votación del domingo, mientras que Vázquez pide al tribunal que ordene una nueva votación en los precintos donde no llegaron las papeletas y que tome acción para impedir que se filtren resultados.