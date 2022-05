La presidenta de la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, Lourdes Zayas, indicó el jueves que acordó con el alcalde, José Luis Cruz Cruz, una fecha para reunión con el caucus de mayoría de ese cuerpo, pero no discutió o le preguntó al ejecutivo municipal si es o no objeto de una pesquisa federal.

“Yo no se lo he planteado de manera directa. Hay conjeturas, pero yo no me dejo llevar por conjeturas. No tengo nada que evidencie que me tengo que preocupar. Aquí no ha llegado nada por qué me tengo que preocupar por eso. Por qué me voy a preocupar”, cuestionó Zayas en entrevista telefónica con este medio.

“Han habido arrestos en estos días (de las autoridades federales) y el alcalde sigue aquí”, agregó la legisladora municipal.

Tan reciente como ayer fueron arrestados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) los ahora destituidos alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas, Reinaldo “Rey” Vargas y Javier García Pérez, respectivamente por actos de corrupción.

En el caso de Cruz Cruz ha trascendido que ha cito citado por los federales como parte de una supuesta investigación.

El año pasado, el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, fue arrestado por los federales por cargos de conspiración, soborno, “kickbacks” y extorsión. Benítez Cardona se declaró culpable. Se enfrenta a un máximo de 35 años de prisión.

Zayas no quiso precisar la fecha de la reunión con los legisladores municipales populares con el alcalde porque aún no recibe la “carta oficial” de Cruz Cruz.

Además, dijo que “más adelante” el alcalde se reunirá con el resto de los miembros de la legislatura municipal de su pueblo.

Entretanto, Zayas aseguró que el municipio se mantiene funcional y el alcalde realiza su trabajo.

“Aquí el municipio nunca se ha detenido. El alcalde viene que no quiera atender la prensa, es otra cosa”, destacó.