El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, adelantó a El Nuevo Día que hoy solicitará al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer reconsidere el nombramiento del abogado Ferdinand Ocasio como director del escrutinio general porque tiene un conflicto de interés.

“Hoy le estaré sometiendo al presidente una carta solicitando que reconsidere el nombramiento del director de escrutinio debido a que ha trascendido recientemente los contratos que tiene, entre ellos, con el presidente del Senado, (Thomas Rivera Schatz), quien a su vez es candidato y está sujeto al proceso de escrutinio. Entendemos que expone a Ocasio en un claro conflicto de intereses”, precisó Valentín.

Reconoció que previo a que Rosado Colomer nombrara a Ocasio, trajo su resumé al pleno de la CEE en donde ninguno de los comisionados electorales se opuso.

"Pero es importante que conste nuestra objeción. Es preocupante que sea el director de escrutinio y, a la misma vez ,tenga ciertas lealtades con el presidente del Senado, que es candidato ", afirmó Valentín.

Ocasio ripostó diciendo “sometí la información mía para que los comisionados la evaluaran. Tuvieron tiempo suficiente para que la evaluaran. Además, participé de una reunión donde me pudieron hacer cualquier pregunta. En esa reunión no me plantearon nada sobre los servicios que presto al gobierno”.

“Como director de escrutinio no tomo decisiones sobre ninguno de los planteamientos que pudiera afectar los votos de los candidatos”, afirmó sobre el alegato de Valentín de un supuesto conflicto de interés.

El pleno de la CEE, en el que Valentín presentará la carta, se reúne hoy a las 10:30 a.m.

Ocasio fue contratado por la CEE para ser el director de escrutinio el pasado 2 de noviembre por $7,000 mediante un contrato que vence el próximo 20 de diciembre.

Además, Ocasio es contratista de otras agencias del gobierno. Su firma -Ocasio Law Firm- tiene un contrato vigente con la oficina de asesores del presidente del Senado. Los contratos en el Senado se iniciaron en enero de 2017 y continuaron su renovación por los pasados cuatro años. Esos acuerdos suman $277,875.

Ocasio ha reconocido que colaboró con la redacción del Código Electoral, cuestionado por todos los partidos de oposición.

Durante este cuatrienio, Ocasio Law Firm también ha tenido contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Hacienda, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, la University of Puerto Rico Parking Systems y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC). Esos contratos suman $2 millones, adicionales a los obtenidos con el Senado de Puerto Rico. Siguen vigentes -hasta diciembre- un contrato, por $50,000 con la Aafaf y otro de $24,000 con el DCR.